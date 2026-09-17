Revelan la exorbitante cifra que cobrará Wanda Nara por su reality: "Por la temporada 1"

Wanda Nara comenzó un nuevo proyecto audiovisual junto a Disney+ y, según reveló Marina Calabró en Primicias Ya, el acuerdo tendría una cifra millonaria. La conductora habría firmado con una productora italiana que acercó la propuesta a la plataforma y ya comenzó a grabar parte del contenido en Milán.

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"¿Cuánto va a ganar Wanda por esto? 500 mil euros por la temporada 1", reveló Marina Calabró al difundir la información que tenía sobre el docu-reality. La periodista incluso mostró lo que presentó como el contrato de la conductora, en el que figurarían tres pagos.

El primero sería de 300 mil euros al comenzar el rodaje, mientras que otros 100 mil se entregarían una vez finalizada la grabación. El monto restante se abonaría cuando finalmente se produzca el estreno del programa.

La propuesta habría surgido a través de una productora italiana que funcionó como intermediaria con Disney+. El rodaje ya comenzó en Milán y continuará durante los próximos meses.

Revelan la exorbitante cifra que cobrará Wanda Nara por su reality.

En qué países se grabará el reality de Wanda Nara

El proyecto tendrá escenarios en Italia, Argentina y Uruguay, aunque todavía no se informó una fecha concreta para su llegada a la plataforma. Disney+ ya presentó un breve adelanto del programa en sus redes sociales. En las imágenes aparece Wanda a punto de firmar un contrato, aunque la lapicera no funciona y termina utilizando un labial perteneciente a su propia marca de cosméticos para dejar estampada su firma.