El nuevo proyecto de Wanda Nara lejos de Telefe: "Oficialmente..."

Wanda Nara sumó un nuevo proyecto a su carrera, esta vez lejos de la pantalla de Telefe, donde continúa al frente de MasterChef Celebrity. La conductora confirmó que protagonizará su propio docu-reality para Disney+, un formato que promete mostrar de cerca su vida personal, sus emprendimientos y el universo que la rodea.

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Un anuncio que se venía especulando

Durante los últimos meses, distintas versiones periodísticas habían adelantado que varias plataformas de streaming estaban detrás de la conductora para retratar su día a día frente a cámaras. La propia Wanda se había encargado de sembrar la intriga en más de una entrevista, hasta que finalmente terminó confirmando el proyecto y compartiendo las primeras imágenes en sus redes sociales, que causaron furor entre sus seguidores.

Wanda Nara tendrá su docu serie en Disney +.

La confirmación oficial

Fue la cuenta de Disney+ Latinoamérica la que dio el anuncio formal, acompañado de un adelanto con estética muy cuidada: "Lo querías. Lo tenés", escribieron junto a las primeras escenas, en las que se ve a Wanda con un elegante traje azul llegando a firmar el contrato. El video muestra un pequeño gag: la lapicera que le entregan no funciona, y lejos de desanimarse, la empresaria saca un labial rojo de su propia marca de cosméticos para estampar su firma, cerrando la escena con una mirada desafiante a cámara.

El adelanto no fue casual: apunta directamente a reforzar la imagen que Wanda construyó durante los últimos años, la de una mujer que convierte cualquier obstáculo en una oportunidad para reafirmarse. Ese guiño despertó gran repercusión en redes, incluso sin conocerse todavía la fecha exacta de estreno.

De qué tratará la docu-serie de Wanda Nara

Según trascendió, el proyecto constará de seis episodios y buscará mostrar de cerca el mundo que rodea a la conductora, recorriendo sus distintas facetas: empresaria, cantante, actriz y figura mediática. La producción, a cargo de Komodo Studio, la misma compañía detrás del exitoso reality de Georgina Rodríguez, se filmará en los próximos meses en locaciones de Italia, Argentina y Uruguay, tres países clave en la vida personal y profesional de Nara. El estreno está previsto próximamente en Disney+.