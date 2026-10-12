Estrenos en Pluto TV en octubre 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

Pluto TV suma nuevos títulos a su catálogo durante octubre de 2026, con una propuesta cargada de terror, cine, series clásicas y transmisiones deportivas en vivo. La plataforma de streaming gratuita financiada por publicidad (FAST), propiedad del grupo Paramount, se consolida como una opción líder en el mercado gracias a su oferta de canales lineales y contenido bajo demanda sin costo de suscripción. Con presencia en decenas de países, el servicio permite acceder a producciones de estudios icónicos y franquicias globales sin requerir registros ni pagos mensuales.

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Pluto TV suma títulos a su catálogo durante octubre de 2026.

Estrenos de octubre en Pluto TV

Especial Plutoween y nuevo canal. El mes de Halloween toma el protagonismo absoluto bajo el concepto Plutoween. La grilla suma producciones escalofriantes como Crawl, The Eye, Overlord, Annihilation, Cloverfield, Mother!, Pet Sematary, Underworld, [REC]³: Génesis, Viernes 13 y El Aro. Asimismo, el canal Cine Estelar presenta el ciclo #NochesDeTerror con clásicos contemporáneos como Scream 4, Hellraiser y Donnie Darko. Para profundizar la propuesta, la plataforma estrena el canal dedicado Pluto TV Series de Terror, donde destacan Into the Dark, Z Nation, Rosemary's Baby y la incorporación de las temporadas 3, 4 y 5 de The Dead Zone.

Series de comedia, drama y animación. El catálogo de ficción amplía sus opciones para maratonear. En el canal Series de Comedia se lanzan nuevas temporadas de títulos muy populares como Californication (temporada 5), The King of Queens (temporada 7), Awkward (temporada 4) y Frasier (temporadas 4 y 5). Por el lado del drama, Series de Drama añade la tercera temporada de 90210 junto a la aclamada Nurse Jackie. Por otra parte, las señales Pluto TV Kids y Pluto TV Anime preparan un especial conjunto para el 28 de octubre con motivo de la celebración del Día de la Animación.

Deportes y fútbol en vivo. La cobertura deportiva en vivo se posiciona como otro pilar fundamental del mes. El canal Pluto TV Deportes emitirá las esperadas semifinales de la Conmebol Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo los días 15 y 22 de octubre. Paralelamente, la señal Pluto TV Fútbol transmitirá para todo Sudamérica la Conmebol Libertadores Femenina, con una agenda de partidos de fase de grupos, entre el 15 y el 22 de octubre, con la participación de clubes como Corinthians, Colo-Colo, Palmeiras, Belgrano, Nacional y Universidad de Chile.

Con este abanico de novedades que combina suspenso, maratones de comedias clásicas y eventos deportivos de alto nivel, Pluto TV consolida su lugar como una de las alternativas más completas para el entretenimiento gratuito durante este mes.