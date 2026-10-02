Chau Warner Bros y Paramount: se depiden dos grandes de la industria y es el fin de una era

Hollywood atraviesa una de las mayores transformaciones de los últimos años, Paramount y Warner Bros. Discovery avanzan hacia una fusión que reunirá bajo una misma compañía a dos de los estudios más importantes de la industria, además de una enorme cantidad de plataformas, canales de televisión y franquicias reconocidas a nivel mundial. El nuevo conglomerado se llamará Skydance y tiene previsto completar la operación el próximo 6 de octubre.
La decisión sobre el nombre fue confirmada por David Ellison, presidente y CEO de Paramount Skydance, quien explicó que la denominación corresponde a la productora cinematográfica que fundó y que ahora pasará a identificar a todo el grupo. Según señaló, la intención es construir una identidad corporativa nueva sin eliminar las marcas históricas de Paramount y Warner Bros., que continuarán funcionando con sus nombres propios.
La operación representa un cambio de enorme magnitud para el negocio audiovisual. Una vez concretada, HBO Max y Paramount+ quedarán dentro de la misma estructura empresarial, mientras que también pasarán a compartir propietario señales como CBS, CNN, Cartoon Network, Nickelodeon, MTV, Discovery Channel, Animal Planet, Comedy Central y Food Network, entre otras.
El nuevo gigante también concentrará una impresionante cantidad de franquicias cinematográficas y televisivas. Entre ellas aparecen Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, el universo de DC, Yellowstone, Misión: Imposible, Top Gun, Bob Esponja y Looney Tunes. La intención declarada es mantener el peso individual de cada marca mientras las operaciones de ambas compañías quedan integradas.
Quiénes estarán al frente del nuevo gigante
La conducción estará encabezada por David Ellison, quien continuará como presidente y director ejecutivo. A su lado estará Ynon Kreiz, exCEO de Mattel, quien asumirá como codirector ejecutivo. Este último se incorporará oficialmente el 5 de octubre, un día antes del cierre previsto. Durante su etapa al frente de Mattel, iniciada en 2018, impulsó una estrategia que llevó a la compañía de juguetes a expandirse fuertemente hacia el entretenimiento y el desarrollo de franquicias. Uno de los resultados más conocidos de esa estrategia fue Barbie, producida por Warner Bros.
La nueva estructura también tendrá por delante un desafío financiero considerable. Según estimaciones citadas por Reuters en el material de referencia, el conglomerado afrontará un endeudamiento cercano a los 80.000 millones de dólares y proyecta conseguir más de 6.000 millones de dólares en ahorros a partir de la integración de ambas compañías.