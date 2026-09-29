Estrenos de HBO Max en octubre 2026: las series y películas que llegan

Con la llegada de octubre de 2026 y la antesala de la época más espeluznante del año, HBO Max suma a su catálogo una ambiciosa batería de novedades. La famosa plataforma de streaming apuesta por una equilibrada combinación de suspenso, drama intenso y el esperado regreso de grandes éxitos cinematográficos. Entre producciones originales anticipadas y aclamadas incorporaciones, la grilla de este mes promete mantener a los espectadores en la pantalla con historias fantásticas que van desde el terror más aterrador hasta emotivas reflexiones sobre los sueños cotidianos.

{{{htmlAmp}}}

"Crystal Lake", una historia de terror. (Crédito de foto: HBO)

Los platillos fuertes: del suspenso al terror más puro

Furia (parte 2): tras el vertiginoso desenlace de su primera entrega, esta secuela eleva al máximo la tensión dramática. La historia retoma la espiral de venganza y los complejos conflictos no resueltos de sus protagonistas, sumergiendo a la audiencia en una atmósfera sofocante. Con una dirección impecable y un ritmo implacable, la producción se consolida como uno de los thrillers más contundentes del año.

La vida secreta de Walter Mitty: un clásico moderno del cine que llega a la plataforma para recordar el valor transformador del coraje. La cinta sigue a un tímido editor fotográfico que decide abandonar su monótona rutina para emprender una aventura global extraordinaria. Destaca por su maravillosa fotografía, su emotiva banda sonora y un mensaje inspirador capaz de motivar a cualquiera a salir de su zona de confort.

Crystal Lake: la gran apuesta del terror para esta temporada. Esta esperada serie funciona como una precuela del universo de Viernes 13, explorando los orígenes trágicos del legendario campamento antes del surgimiento de su más temido villano. Con una cuidada ambientación retro y una narrativa perturbadora, la entrega promete convertirse en el plato fuerte ideal para los fanáticos del suspenso durante las semanas previas a Halloween.

Lista completa de estrenos en HBO Max para octubre

Un repaso al calendario oficial ordenado por categorías para no perderse ninguna novedad destacada dentro de la plataforma:

La vida secreta de Walter Mitty – 1 de octubre

Crystal Lake (estreno) – 2 de octubre

El misterio del valle – 6 de octubre

Furia (parte 2) – 9 de octubre

Ecos de infancia – 12 de octubre