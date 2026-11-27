Netflix prepara un cierre de año intenso con una lista de estrenos para diciembre de 2026, que combina ficciones internacionales, producciones documentales, eventos deportivos en vivo y propuestas locales. Durante las próximas semanas, la plataforma sumará títulos que abarcan desde el regreso de series consolidadas como Emily en París hasta apuestas cinematográficas de alto perfil, entre las que destacan Las nuevas desventuras de Cliff Booth. Con lanzamientos escalonados desde el primer día del mes, el servicio busca captar a distintas audiencias durante la recta final del año.

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"Ray Gunn", nueva película animada. (Crédito de imagen: Netflix)

Estrenos en Netflix durante diciembre 2026

1 de diciembre

Trinity (serie): una oficial naval y el secretario de Defensa descubren una red de secretos vinculada a una amenaza global.

2 de diciembre

El buen jefe (serie) : el director de una fábrica italiana de volantes intenta sostener el negocio familiar y su vida personal.

Marcos: Otro mundo es posible (documental) : recorrido sobre el subcomandante Marcos y la vigencia del levantamiento zapatista de 1994.

La II Guerra Mundial: Tras las líneas enemigas (documental) : archivo y testimonios sobre una división del Ejército estadounidense desde el Día D hasta el Día de la Victoria.

Atrapada en las vacaciones (película navideña): Mae queda atrapada en un bucle temporal navideño y debe resolver sus sentimientos.

3 de diciembre

Orgullo y prejuicio (serie) : nueva adaptación de la novela clásica centrada en Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy.

Jão: Memorias póstumas (documental): el regreso a los escenarios del cantante pop brasileño tras una pausa y la muerte de su padre.

4 de diciembre

En diciembre llegaban las brisas (serie) : cuatro amigas de la alta sociedad barranquillera desafían las normas de su entorno.

Selling Sunset: temporada 10 (serie / reality) : cuatro nuevos agentes llegan al Grupo O en medio de conflictos internos y propiedades de lujo.

Enmienda XIV (documental) : producción de Ava DuVernay sobre la historia y el alcance de la 14.ª enmienda de la Constitución de EE. UU.

¿Quién mató a la viuda del banquero? (documental): investigación sobre un asesinato dentro de una familia multimillonaria española.

5 de diciembre

El don (serie): un entrenador con talento para detectar promesas del béisbol busca llevar a un equipo escolar a la victoria.

8 de diciembre

El redactor de discursos más tremendo (documental): Clarence B. Jones repasa su trabajo junto a Martin Luther King Jr. y su militancia.

9 de diciembre

La casa de muñecas de Gabby: creaciones gatásticas de Navidad (serie): competencia navideña de repostería y manualidades con Laila Lockhart Kraner.

10 de diciembre

El asesinato de JonBenét Ramsey (serie): crónica de la investigación, los conflictos familiares y el caos mediático alrededor del caso.

11 de diciembre

Un mal día (película) : comedia con Cameron Diaz sobre una madre soltera que intenta cumplir una promesa en medio de una jornada caótica.

En nombre de otro (película) : una confesión en una comisaría destapa una trama ligada a un asesinato.

A paso lento e intenso (serie) : un grupo de amigos de origen humilde busca abrirse camino en el espectáculo coreano de los años 70.

Jean-Michel Basquiat (documental) : archivo, obras inéditas y testimonios íntimos sobre el artista neoyorquino.

Tyson Fury vs. Anthony Joshua (evento en vivo): combate de pesos pesados desde el Principality Stadium de Cardiff, Gales.

12 de diciembre

WWE Wrestlepalooza: 2026 (evento en vivo): evento de lucha libre con figuras de la WWE.

14 de diciembre

Calle CoComelon: temporada 8 (serie): nuevos episodios cotidianos de J. J., su familia y amigos.

15 de diciembre

No necesitan presentación con David Letterman: temporada 7 (serie) : charlas con Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel y Alex Honnold.

Las chicas de Valley High (película): tras mudarse de Nueva York a California, Olivia empieza una nueva etapa escolar junto a Riley y Taylor.

16 de diciembre

La jaula: temporada 2 (serie) : Curtis continúa su ascenso en las MMA entre rivalidades y traiciones.

Un affaire mortal: La historia de Pamela Smart (documental): reconstrucción del caso judicial tras el asesinato del esposo de Pamela Smart.

17 de diciembre

Tierra desacostumbrada (serie) : el regreso a EE. UU. por una enfermedad reabre viejas pasiones en la comunidad india de Boston.

Quiztopía (serie): en un Japón alternativo, un grupo de rebeldes enfrenta al conductor de un concurso extremo.

18 de diciembre

La buena vida (serie) : dos amigos sin dinero intentan ascender en una empresa gastronómica de Londres y encontrar pareja.

Ray Gunn (película) : en la retrofuturista Metropia, un detective privado investiga un caso con muertes, alienígenas y una celebridad.

Más allá de la sociedad (documental): sobrevivientes y familiares de la tragedia de los Andes de 1972 relatan lo vivido después del rescate.

20 de diciembre

Boruto: Naruto Next Generations: Exámenes de graduación (animé): nuevos arcos y misiones ninja junto a Boruto y sus compañeros.

21 de diciembre

Al descubierto: La victoria inesperada de los Giants (documental): jugadores y entrenadores recuerdan la campaña 2007 y el título de Super Bowl de los New York Giants.

22 de diciembre

Oz Pearlman: La magia de la mente: show de mentalismo y humor protagonizado por Oz Pearlman.

23 de diciembre

Las nuevas desventuras de Cliff Booth (película): Brad Pitt interpreta a un doble de acción en el Los Ángeles de 1977, con dirección de David Fincher y guion de Quentin Tarantino.

24 de diciembre

Emily en París: temporada 6 (serie): nuevos desafíos profesionales y sentimentales para Emily en París.

25 de diciembre

NFL en Netflix: Día de partido de Navidad - Bills vs. Broncos (evento en vivo) : partido navideño de la NFL.

NFL en Netflix: Día de partido de Navidad - Packers vs. Bears (evento en vivo): segundo encuentro navideño de la NFL.

27 de diciembre

Six Kings Slam: temporada 2 (evento en vivo): torneo de exhibición de tenis en Riad, Arabia Saudita.

28 de diciembre

Delfines: Un encuentro fascinante (documental) : más de diez años de seguimiento de una bióloga marina a delfines del mar Rojo.

Calle CoComelon: ¡A cantar!: temporada 16 (serie): nueva tanda de episodios musicales infantiles.

30 de diciembre