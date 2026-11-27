Netflix estrenó este jueves El secuestro de Toos van der Valk, una miniserie de seis episodios inspirada en el rapto de una mujer perteneciente a una de las familias hoteleras más conocidas de Países Bajos.

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La producción reconstruye el caso ocurrido el 26 de noviembre de 1982, cuando Toos van der Valk fue secuestrada y su familia quedó envuelta en una negociación contrarreloj para conseguir su liberación. El estreno coincide con el 44° aniversario del hecho, que tuvo una fuerte repercusión pública en el país europeo.

La historia combina el drama familiar con la investigación policial y las presiones que rodearon el pago del rescate. La trama también sigue el cautiverio de Toos y la intervención de un detective que se infiltra en el entorno de sus familiares.

¿De qué trata El secuestro de Toos van der Valk, la nueva miniserie de 6 episodios de Netflix?

La miniserie está ambientada en 1982 y tiene como protagonista a Toos van der Valk, esposa de Gerrit van der Valk, empresario vinculado con uno de los principales grupos hoteleros neerlandeses. Tras el secuestro, sus familiares se instalan en el Hotel Nuland mientras intentan establecer contacto con los responsables y encontrar una salida que permita recuperarla con vida.

En ese contexto aparece el detective Cor Mulder, quien se aloja en el establecimiento y se hace pasar por un familiar para acercarse a la familia y avanzar en la investigación. Mientras tanto, las exigencias de los secuestradores aumentan y el Gobierno enfrenta el temor de que el pago del rescate siente un precedente.

El caso real comenzó cuando tres hombres secuestraron a Toos en su casa, en Nuland. La mujer permaneció cautiva durante alrededor de tres semanas en un departamento de Bélgica, hasta que fue liberada cerca de Eindhoven. Su esposo pagó un rescate de aproximadamente 13 millones de florines, una suma que contribuyó a convertir el episodio en uno de los delitos más recordados de la historia reciente del país.

La actriz Lies Visschedijk interpreta a Toos, mientras que Frank Lammers encarna a Gerrit y Juda Goslinga da vida al detective Cor Mulder. El elenco también incluye a Gijs Blom, Joy Verberk, Richelle Plantinga y Jim Deddes.

Ficha técnica de El secuestro de Toos van der Valk