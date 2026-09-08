Estrenos en Mubi en septiembre 2026 para ver películas y series: las nuevas producciones que llegan

MUBI se ha consolidado como un espacio fundamental para el cine independiente, las producciones y la difusión de directores contemporáneos. A diferencia de otras plataformas de streaming cuyos catálogos priorizan algoritmos masivos, MUBI mantiene una curaduría especializada y suele recuperar joyas de festivales internacionales, restauraciones y narrativas alejadas de las convenciones comerciales. Durante septiembre de 2026, el servicio suma nuevos títulos a su grilla, con un equilibrio entre ficciones latinoamericanas, cortometrajes, colecciones documentales y producciones enfocadas en la música popular.
Estrenos en MUBI durante septiembre de 2026
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Nervous Energy (1 de septiembre): dirigido por Eva Liu y presentado en la Quincena de Cineastas de Cannes, este cortometraje aborda con ironía y franqueza los obstáculos de una joven realizadora al intentar abrirse espacio dentro de la industria cinematográfica actual.
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Moscas (4 de septiembre): tras su paso por la Berlinale, la nueva película del cineasta mexicano Fernando Eimbcke llega en exclusiva a la plataforma. Filmada en un cuidado blanco y negro por la directora de fotografía María Secco, la cinta sigue a un padre y su hijo de nueve años que se alojan con Olga, una mujer de vida estricta. Protagonizada por Teresita Sánchez y Bastian Escobar, la obra construye un relato sobre el duelo, el aislamiento y la capacidad de reconstruir lazos afectivos.
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Las 100 noches del deseo (11 de septiembre): dirigida por Julia Jackman y protagonizada por Maika Monroe, Emma Corrin y Nicholas Galitzine, esta fantasía de corte medieval explora la lealtad entre dos mujeres cuando una de ellas recurre a la narración de historias para proteger a su amiga de una apuesta pactada.
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La batalla de Chile (11 de septiembre): llega a la plataforma la célebre trilogía documental del realizador Patricio Guzmán. La obra constituye un documento histórico y audiovisual fundamental que registra los momentos críticos del golpe de Estado de 1973 y la resistencia popular en el país sudamericano.
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Denominación de origen (18 de septiembre): esta comedia de tono cotidiano e irreverente reflexiona sobre la preservación de las tradiciones locales, los conflictos territoriales y el sentido de pertenencia dentro de pequeñas comunidades regionales. Una película chilena sobre movimientos sociales.
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JAŸ-Z IN 8 (19 de septiembre): una producción documental en formato serie que reúne al rapero estadounidense JAY-Z con el legendario productor Rick Rubin. Mediante un diálogo pausado y reflexivo, repasan la elaboración de sus temas más emblemáticos y la evolución de su carrera.
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Pulp: ¿Qué harías por una canción más? (25 de septiembre): Garth Jennings dirige esta mirada a la trayectoria de la icónica agrupación británica comandada por Jarvis Cocker, desde sus inicios en la ciudad de Sheffield hasta su posicionamiento como un referente cultural indispensable del Britpop.