Estrenos en Mubi en septiembre 2026 para ver películas y series: las nuevas producciones que llegan

Nervous Energy (1 de septiembre): dirigido por Eva Liu y presentado en la Quincena de Cineastas de Cannes, este cortometraje aborda con ironía y franqueza los obstáculos de una joven realizadora al intentar abrirse espacio dentro de la industria cinematográfica actual.

Moscas (4 de septiembre): tras su paso por la Berlinale, la nueva película del cineasta mexicano Fernando Eimbcke llega en exclusiva a la plataforma. Filmada en un cuidado blanco y negro por la directora de fotografía María Secco, la cinta sigue a un padre y su hijo de nueve años que se alojan con Olga, una mujer de vida estricta. Protagonizada por Teresita Sánchez y Bastian Escobar, la obra construye un relato sobre el duelo, el aislamiento y la capacidad de reconstruir lazos afectivos.