Estrenos de HBO Max en noviembre 2026: las series y películas que llegan

HBO Max se renueva por completo durante noviembre de 2026 con una cuidada selección de ficciones originales, nuevas temporadas de producciones aclamadas internacionalmente, largometrajes exclusivos y documentales de investigación que abordan casos que han impactado en la opinión pública. La plataforma digital refuerza su programación internacional apostando firmemente por el suspenso psicológico, el drama histórico de época y las tramas policiales de alta tensión narrativa. Hay títulos de Brasil, España e Italia entre la selección.

{{{htmlAmp}}}

"Ciudad de Dios", temporada 2. (Crédito de foto: HBO Max)

Estrenos destacados en HBO Max

La edad dorada: la esperada cuarta temporada de la serie de época creada por Julian Fellowes profundiza con precisión quirúrgica en los implacables enfrentamientos de clase y las complejas tensiones de poder que sacuden el Nueva York de finales del siglo diecinueve. Las constantes ambiciones de la alta sociedad reconfiguran alianzas estratégicas y desatan conflictos entre familias muy influyentes de la época.

Infamia: protagonizada por Susana Abaitua y basada en la novela de Ledicia Costas. Este inquietante thriller psicológico sigue los pasos de una abogada inmersa en una profunda crisis existencial que se obsesiona de manera enfermiza con esclarecer la misteriosa desaparición de dos menores, ocurrida dos décadas atrás en un entorno rural donde nadie busca revelar verdades incómodas sobre ese pasado.

The Good Daughter: un intenso drama de suspenso reúne a Rose Byrne y Meghann Fahy, encarnando a dos hermanas abogadas que se ven obligadas a enfrentar los fantasmas y los traumas silenciados de un violento pasado familiar, que resurge repentinamente tras un trágico suceso criminal ocurrido dentro de su pequeña comunidad natal. El suceso desata una profunda crisis emocional y judicial.

Lista completa de estrenos en HBO Max

2 de noviembre : La edad dorada (temporada 4, serie de época)

6 de noviembre : Melania Rea (serie documental)

8 de noviembre : Ciudad de Dios: La lucha no para (temporada 2, serie brasileña)

12 de noviembre : The Good Daughter (serie) y Valentín: La muerte del Gallo de Oro (docuserie)

13 de noviembre: Infamia (miniserie), Silent Night (serie) y Maniacs of the Truth (documental)