Cuándo se estrena "The Last of Us", temporada 3 de la serie de HBO Max

La aclamada adaptación televisiva del famoso videojuego, desarrollada por HBO Max, ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo con su representación de un mundo postapocalíptico devastado por una pandemia fúngica. La historia principal sigue los desgarradores pasos de Joel y Ellie, un contrabandista hastiado y una joven inmune que deben atravesar Estados Unidos enfrentándose a criaturas monstruosas, grupos hostiles de supervivientes y a sus propios traumas del pasado, consolidando un vínculo emocional inquebrantable en medio de la desolación y el inminente peligro constante.

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¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

La esperada tercera entrega de la exitosa producción televisiva tiene confirmado su lanzamiento en HBO Max para el año 2027, aunque todavía no cuenta con un día específico en el calendario. Esta nueva etapa del relato pondrá a Abby, interpretada por la talentosa actriz Kaitlyn Dever, firmemente en el centro del relato, mientras que la querida protagonista original, Ellie, quedará temporalmente en un segundo plano durante gran parte del desarrollo argumental.

El rodaje de estos nuevos episodios dio inicio oficialmente en marzo del año 2026 en la ciudad canadiense de Vancouver. La trama se sumergirá profundamente en los oscuros motivos que impulsan las decisiones de Abby, explorando su compleja relación con los Serafitas, un misterioso grupo religioso enfrentado con un grupo armado en Seattle. Asimismo, se examinarán los hechos que desencadenaron sus acciones pasadas y su recorrido mientras es perseguida incansablemente por Ellie y Dina.

Abby, el personaje que toma el protagonismo en "The last of us". (Crédito de foto: HBO)

La conexión con el videojuego y las perspectivas narrativas

La estructura narrativa que han elegido los productores para esta tercera temporada mantiene una estrecha fidelidad con la propuesta vista en el videojuego The Last of Us Part II, replicando su innovador recurso de alternar puntos de vista entre distintos personajes. Después de los impactantes sucesos ocurridos en la segunda entrega, la ficción retrocederá cronológicamente en el tiempo para volver a recorrer ese mismo periodo pero desde la perspectiva visual y emocional de Abby, permitiendo a los espectadores comprender mejor sus motivaciones personales y los traumas que cargan sus espaldas tras el enfrentamiento que dejó en suspenso el destino de Ellie en el desenlace anterior.

Esta meticulosa decisión creativa busca enriquecer el universo ficcional mostrando las dos caras de una misma moneda violenta. Además, la producción incorpora nuevos personajes creados para la pantalla chica, enriqueciendo el universo ya conocido y ampliando los horizontes dramáticos de la obra original bajo la conducción creativa de Craig Mazin, quien lidera esta temporada para cerrar la historia.