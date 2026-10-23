El slasher de terror que sorprende e incomoda en Netflix: de qué se trata Primate

Netflix incorporó a su catálogo Primate, una película de terror que convierte a un chimpancé criado como mascota en la principal amenaza para un grupo de jóvenes que intenta sobrevivir a una noche fuera de control.

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Dirigido por Johannes Roberts, el largometraje combina suspenso, violencia gráfica y una historia de supervivencia ambientada en una casa ubicada en una isla tropical. La trama parte de una situación familiar que cambia por completo cuando el comportamiento del animal se vuelve impredecible.

Primate está protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur, y tiene una duración aproximada de 85 minutos. Su propuesta se centra en el peligro inmediato y en la lucha de los personajes por encontrar una salida cuando el lugar que debía ofrecerles descanso se convierte en una trampa.

¿De qué se trata Primate?

La historia sigue a Lucy, interpretada por Johnny Sequoyah, quien regresa a la casa de su familia en Hawái para pasar unos días junto a sus seres queridos y sus amigos. Allí vive Ben, un chimpancé inteligente criado por la familia, al que consideran parte de su entorno cotidiano.

La tranquilidad se termina cuando la mascota contrae rabia y su comportamiento cambia de manera drástica. El animal, que hasta entonces era una presencia familiar, se vuelve violento. La situación empeora cuando Lucy y los demás jóvenes quedan solos en la propiedad, sin posibilidad de recurrir rápidamente a un adulto que pueda ayudarlos.

A partir de ese momento, la historia se concentra en los intentos del grupo por sobrevivir y escapar del chimpancé. La casa y sus alrededores, que al principio parecen un escenario ideal para descansar, se convierten en un espacio de encierro donde cada movimiento puede aumentar el peligro.

Sin recurrir a elementos sobrenaturales ni a un misterio complejo, Primate construye el suspenso a partir de una amenaza concreta. El aislamiento de los personajes, la agresividad del animal y la dificultad para encontrar una salida sostienen el conflicto a lo largo del relato.

Ficha técnica de Primate