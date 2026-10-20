La película apocalíptica francesa que arrasa en los ranking globales de Netflix

Netflix incorporó a su catálogo Tormenta ácida, una película francesa de ciencia ficción y suspenso que sigue a una familia obligada a escapar de un fenómeno climático capaz de destruir todo a su paso.

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Dirigida por Just Philippot, combina una catástrofe ambiental con un drama familiar atravesado por los conflictos personales y la necesidad de sobrevivir. La historia transcurre durante una ola de calor, cuando unas nubes amenazantes comienzan a descargar lluvia ácida sobre distintas zonas de la nación gala.

El relato se centra en una adolescente y sus padres separados, que deben dejar de lado sus diferencias para enfrentar una situación extrema. A medida que el fenómeno se extiende, la familia busca una salida mientras el entorno se vuelve cada vez más peligroso.

¿De qué trata la película Tormenta ácida, el nuevo furor de Netflix?

La trama tiene como eje a Selma, una adolescente de 15 años que vive entre sus padres separados, Michal y Élise. La aparición de nubes que provocan lluvias corrosivas altera la vida cotidiana y desencadena una emergencia que amenaza con extenderse por Francia.

Ante el avance de la catástrofe, la familia debe abandonar su hogar y buscar refugio. La lluvia ácida se convierte en una amenaza constante, capaz de poner en peligro a las personas y destruir todo lo que encuentra a su paso.

En ese contexto, los conflictos familiares quedan en segundo plano frente a la necesidad de sobrevivir. Los personajes deben cooperar, tomar decisiones urgentes y afrontar una situación en la que cada vez resulta más difícil encontrar un lugar seguro.

La película utiliza el desastre climático como punto de partida para explorar las relaciones humanas bajo presión. El suspenso surge tanto del avance del fenómeno natural como de las dificultades que enfrentan los integrantes de la familia para mantenerse unidos en medio del caos.

Estrenada en 2023 bajo el título original Acide, la producción franco-belga tuvo una presentación en el Festival de Cannes. En la semana del 12 al 18 de octubre, sumó 1,9 millones de visualizaciones y ocupó el cuarto puesto del ranking global de películas de habla no inglesa de Netflix.

Ficha técnica de Tormenta ácida