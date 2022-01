Sueños: una mirada cruda sobre las personas en situación de calle

El documental de Marcos Martínez es incómodo, y a la vez necesario para crear nuevas líneas de acción que permitan el mayor acceso a oportunidades de reinserción económica, laboral y social de las personas en situación de calle.

¿Qué sueñan las personas en situación de calle?, ¿es posible imaginar un futuro mejor cuando no se tiene un techo y un plato de comida? El sistema es deficiente y no todos son alcanzados por las políticas de bienestar social impulsadas en los gobiernos progresistas. En Sueños, el documentalista Marcos Martínez emprende la difícil tarea de contar las historias de estas personas que luchan día a día por sobrevivir en una ciudad en la que abunda la pobreza.

La perspectiva testimonial que toma Martínez hace que no haya un protagonista central, sino un conjunto de realidades que hacen al relato. Partiendo de la base onírica sobre los sueños, documenta, pregunta e investiga, yendo directo a las fuentes y escenarios, con una mirada libre de prejuicios. A cambio, obtiene retratos de una crudeza impactante, sin apuntar directo a la sensiblería efectiva tal como hacen decenas de cineastas hábiles en el oficio del engaño emocional.

Por otro lado, en Sueños hay un componente de denuncia no explícito y demasiado bueno para pasarlo por alto: entre testimonios las tomas muestran una Buenos Aires que no ve (o elige no ver) al otrx. El material no juzga pero sí registra las miradas de rechazo. Experimentar en pantalla una instantánea común de la Ciudad es chocante y preocupante, dado que este clima de indiferencia social es un modelo que se sigue perpetuando desde espacios políticos como Juntos por el Cambio. La calle no miente: realidad mata marketing berreta.

No es fácil digerir un documental tan necesario como Sueños, un trabajo redondo de Marcos Martínez que invita a dejar la reflexión de lado y poner el cuerpo por quien lo necesita. Ya lo dijo un viejo dicho, 'los actos hacen la diferencia'.

Sueños. Nuestra opinión: Muy buena.

Dirección: Marcos Martínez.

Testimonios: Ayelen Acevedo, Pino Gómez, Nazareno Melgarejo, Manuel González, Bruno Giupponi, Andrés Henao, Omar Zabala, Rosario Zabala, Hugo Gómez, Rodolfo Siancha, José Raúl Giménez, Juan Carlos Maresca, Adrián Miranda, Facundo Brazzoni, Mario Montenegro, Roberto Mendoza, Manuel Gullin, Víctor Rosa.

Estreno en salas de cine y en el Gaumont (Avenida Rivadavia 1635)