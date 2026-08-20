El escándalo que involucró a Moria Casán por una "subasta de bebés" y aparece en la serie de Netflix

La serie de Moria Casán que estrenó Netflix el 14 de agosto provocó una oleada de búsquedas sobre algunos de los aspectos más curiosos de la vida de "La One". Y entre todos los aciertos y traspiés en su carrera, la producción muestra una polémica situación que se vivió en el programa Entre Moria y vos, y que involucró a la actriz en una "subasta de bebés".

La situación que dejó a Moria Casán en una posición incómoda ocurrió durante un programa de Entre Moria y vos, en el año 2001, cuando la actriz y conductora conversó con tres mujeres embarazadas que expresaron su decisión de entregar en adopción a sus hijos por nacer; una de ellas a cambio del pago de la atención médica en el parto y siempre que los adoptantes provengan de una familia de buena posición económica. “Este bebé lo quiere dar... acá en este programa. Quiere una familia... no quiere target bajo, quiere dinero”, había anunciado Moria en su programa, según extrajo la periodista Mariana Carabajal en un artículo de Página 12 de dicho año. A los pocos minutos, tal como se muestra en la serie de Netflix, apareció un llamado telefónico de una mujer que se ofrecía a adoptar al bebé y pagar la clínica.

El polémico episodio que se transmitió por televisión abierta, en el canal América, desató un fuerte repudio mediático y tuvo a Moria Casán en el centro de las miradas por supuestamente haber rozado la figura de intermediación en tráfico de niños. De hecho, esa emisión fue investigada por el Consejo Nacional de Niñez para determinar si la conductora había cometido algún delito penal. Por su parte, Moria salió a defenderse de las críticas y en declaraciones a Página 12 sostuvo: “Lo que mostramos en el programa son historias de vida. No podemos discriminar a la gente que viene al piso. Están buscando el pelo en el huevo porque soy yo. La única que se tiene que sentir víctima soy yo”. La serie de Netflix da a entender que por dicho escándalo el programa estuvo bajo la lupa.

De qué trató Entre Moria y vos

Entre Moria y vos se emitió por América TV desde 2001 hasta 2003 y fue uno de los mayores éxitos de audiencia en la carrera televisiva de la diva. El talk show abordó problemáticas sociales, de identidad de género, vínculos familiares y de pareja, y se caracterizó por sus debates y confrontaciones escandalosas.