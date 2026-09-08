Entradas para Q'Lokura en Vélez 2026: fecha del show y cuándo toca

En lo que representa uno de los hitos más trascendentes de su trayectoria, la popular agrupación cordobesa Q'Lokura confirmó oficialmente la realización de su primer gran concierto en el Estadio José Amalfitani (del Club Atlético Vélez Sarsfield). La cita histórica para todos los fanáticos de la música popular tendrá lugar el próximo 12 de noviembre de 2026 en el emblemático recinto del barrio porteño de Liniers, escenario donde la banda desplegará un espectáculo masivo diseñado para festejar junto a miles de personas.

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Una propuesta escénica completamente inédita y la venta de entradas

Presentado bajo el lema de “La República del Cuarteto”, este recital busca ratificar al ritmo cordobés como una expresión cultural de alcance federal. La confirmación del show se realizó mediante una ingeniosa pieza audiovisual compartida en redes sociales que contó con la locución de Mario Pergolini emulando una cadena nacional oficial. Durante el anuncio, los integrantes anticiparon una fiesta de más de tres horas de duración con un repertorio repleto de éxitos, grandes sorpresas y destacados artistas invitados.

Para esta presentación, la producción del evento confirmó una puesta técnica completamente renovada y adaptada a las dimensiones del estadio. Quienes deseen asistir podrán adquirir sus entradas a partir del martes 8 de septiembre a través del sitio web oficial de All Access, con el beneficio adicional de contar con 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Galicia.

Q'Lokura por primera vez en el Estadio Velez. (Crédito de imagen: Q'Lokura)

La consolidación de una exitosa carrera musical

Encabezada por Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera, la agrupación ha logrado consolidarse como una referencia dentro de la escena de la música tropical del país. A lo largo de su historia, el dúo comandó un proceso de renovación generacional en el cuarteto, trasladando el fervor de los bailes cordobeses a los recintos más convocantes de la Argentina.

Llegar al Estadio José Amalfitani marca la consagración definitiva del grupo tras años de intenso trabajo y constantes giras nacionales. Con millones de reproducciones en las plataformas digitales, los cantantes manifestaron su enorme emoción por cumplir un objetivo que soñaron durante mucho tiempo. De esta forma, Q'Lokura celebra su brillante recorrido artístico, y busca reafirmar el enorme alcance masivo de un género musical popular que continúa haciendo historia en todo el territorio nacional.