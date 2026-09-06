Llega el Festival Demovida: la nueva apuesta por la música independiente en el Oeste bonaerense / Foto: Ladrón Estafador.

La música independiente del Oeste bonaerense suma un nuevo punto de encuentro. El próximo viernes 25 de septiembre desde las 18, la Casa del Pueblo de Haedo, ubicada en Marcos Sastre 57, abrirá sus puertas para la primera edición de Festival Demovida, una jornada que reunirá a proyectos emergentes y artistas que vienen construyendo buena parte de la escena alternativa de la provincia.

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El line up estará integrado por Vicente Colombo, Lagrimitas, Ladrón Estafador, Nina Suárez, Pepi y los Abriles y una banda sorpresa. La propuesta apunta a combinar distintas búsquedas dentro de la música independiente, con artistas vinculados al indie, el post rock, la new wave y otros sonidos que circulan actualmente por la escena autogestiva.

El próximo viernes 25 de septiembre desde las 18, la Casa del Pueblo de Haedo, ubicada en Marcos Sastre 57, abrirá sus puertas para la primera edición de Festival Demovida.

Uno de los rasgos distintivos del festival es el vínculo previo entre sus protagonistas. Según explican desde la organización, gran parte de los artistas ya compartieron escenarios, son amigos y también oyentes de los proyectos de sus compañeros. Esa cercanía aparece como uno de los pilares de Demovida, generar un espacio de encuentro donde la música funcione como punto de conexión entre bandas y público.

Los artistas que integran el primer line up del Festival Demovida

Entre los nombres que integran la programación aparece Nina Suárez, quien viene de presentar su álbum El lado oscuro (2025) y durante el último tiempo mantuvo una intensa agenda de shows por Buenos Aires, Zona Sur y Capital Federal. La artista también pasó por festivales como FestiLaptra, Music Win, Quilmes Rock y Festival Nuevo Día.

Foto: Nina Suárez.

También será de la partida Vicente Colombo, proyecto que viene consolidándose dentro de la escena del Oeste. La banda compartió escenario con Bestia Bebé en distintas oportunidades y en 2025 formó parte de una fecha de Sonido Konex junto a Nina Suárez. Además, recientemente se presentó junto a Máze en el Roxy, en un show que convocó a más de 300 personas. Actualmente se encuentra trabajando en la postproducción de su segundo disco de estudio.

Foto: Vicente Colombo.

Lagrimitas, por su parte, llega con un 2026 de fuerte actividad. El grupo participó de festivales como Mutante y Fiera y recientemente lanzó “Brutal”, el primer adelanto de su próximo material de estudio.

Otra de las propuestas que tendrá protagonismo será Pepi y los Abriles, proyecto nacido en 2018 como la propuesta solista y paralela de Pepi Abril. Su producción más reciente incluye Yo te llevaré (2025) y el EP Funerales de otoño. Con una historia especialmente ligada al Oeste, el proyecto cuenta con un público fiel que acompaña sus presentaciones.

Completará la grilla Ladrón Estafador, que durante 2025 presentó Ladrón Uno, trabajo con el que comenzó a instalar sus canciones dentro de la escena y a consolidarse como una de las propuestas en crecimiento, con un sonido atravesado por la new wave y el post rock.

Una escena que busca salir de Capital

Más allá de la programación, Festival Demovida nace con una intención concreta: generar en el conurbano espacios para la música independiente con una estructura similar a la de los grandes festivales que suelen concentrarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Foto: Lagrimitas.

La organización plantea la iniciativa como una propuesta surgida "desde el corazón del barrio" y desde una escena que, en gran medida, se sostiene de manera autogestiva. La elección de Haedo tampoco es casual: el barrio funciona como un punto estratégico del Oeste por su cercanía con la estación del tren Sarmiento y sus múltiples conexiones de colectivos, además de su acceso relativamente directo desde el Acceso Oeste.

La primera edición tendrá lugar al aire libre, en el patio de cemento de la Casa del Pueblo. "Descentralizar la cultura musical, para que estos espacios tengan alcance a los barrios, que en definitiva son la cuna de la mayoría de las bandas", es una de las ideas que atraviesan el proyecto.

Foto: Pepi y Los Abriles.

La apuesta es que el festival pueda extenderse más allá de Haedo y convertirse en el punto de partida de nuevas ediciones en distintos barrios del conurbano. Una escena que ya existe, pero que busca cada vez más espacios propios para encontrarse con su público.