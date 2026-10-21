Entradas para Pedro Capó en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Gran Rex

El reconocido cantautor, compositor y actor puertorriqueño Pedro Capó se prepara para emocionar a su fiel público en Argentina, con su esperado recital el próximo 17 de marzo en el Teatro Gran Rex, como parte de un total de tres fechas en el país durante su gira internacional. El punto más destacado de este recorrido tendrá lugar en dicho escenario, donde el artista promete hacer vibrar con su repaso por sus mayores éxitos y la presentación en vivo de su más reciente material de estudio. Este nuevo reencuentro afianza aún más el vínculo afectivo que el músico mantiene con sus seguidores argentinos, quienes demuestran una fidelidad muy cálida, hacia su vibrante propuesta artística dentro de la música latina moderna.

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Entradas y precios para Movistar Arena

Para todos aquellos seguidores que deseen asistir al esperado show en el Movistar Arena, las localidades se pueden adquirir de forma egura a través de la plataforma oficial de Tu Entrada. Los compradores podrán seleccionar las ubicaciones de su preferencia de manera cómoda. Respecto a los precios de las entradas para este concierto, los valores varían según la ubicación y el sector elegido dentro del estadio, ofreciendo distintas alternativas y categorías de localidades adaptadas a las preferencias y comodidad del público asistente.

La venta general de tickets está disponible con todos los medios de pago aceptados por el sistema. Como beneficio destacado, los organizadores implementaron la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés utilizando tarjetas del banco BBVA, facilitando el acceso a esta gran fiesta musical.

Pedro Capó prepara tres fechas en Argentina. (Crédito de imagen: Dale Play)

La destacada y premiada trayectoria de Pedro Capó

A lo largo de su carrera artística, Pedro Capó se ha consagrado como una de las voces más influyentes y respetadas de la escena musical latina contemporánea. Ganador de tres prestigiosos premios Latin Grammy, el talentoso cantautor alcanzó un reconocimiento mundial arrollador gracias a su megaéxito internacional “Calma” y su posterior remix al lado de Farruko, temas que recibieron certificaciones de doble Diamante en México y Diamante en Estados Unidos y Perú.

Su repertorio incluye reconocidos himnos como “La Fiesta”, “Gracias” y su exitosa colaboración en “Tutu” junto a Camilo, además de sumar a su discografía producciones tan aclamadas como La Neta y su nuevo álbum Fulanito, estrenado en octubre de 2026. Combinando sonidos tradicionales y modernos, continúa expandiendo su legado artístico global, consolidando su posición privilegiada dentro de la industria discográfica internacional actual.