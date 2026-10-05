Shakira y Dua Lipa cantaron Antología: la historia detrás de la canción que la colombiana compuso en su adolescencia

Shakira sorprendió a su público madrileño al invitar al escenario a Dua Lipa para interpretar a dúo Antología, uno de los temas más emblemáticos de su carrera. La colaboración selló un guiño mutuo entre ambas artistas, luego de que la cantante británica incluyera una versión de esa misma pieza durante su visita a Colombia.

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La unión de ambas voces trajo de regreso a la escena pública la historia de amor juvenil que dio origen a una de las baladas fundamentales de la música en español contemporánea: escrita a mediados de los noventa e integrada en el disco Pies descalzos, la canción tendría como destinatario directo a Óscar Ulloa, un empresario colombiano que se convirtió en el primer novio oficial de la artista de Barranquilla.

La relación comenzó cuando la cantautora tenía 15 años y se extendió por cerca de cuatro años; el joven acompañó la etapa fundacional de la vocación artística de Shakira. El vínculo llegó a su fin un 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín; con el supuesto objetivo de que la joven tuviera la libertad necesaria para viajar, enfocarse en la producción de sus canciones y consolidar el despegue definitivo de su carrera profesional en el extranjero.

La letra de Antología funciona desde entonces como una dedicatoria de gratitud hacia la inocencia de esa primera etapa afectiva y las enseñanzas emocionales del noviazgo. A través de sus versos, la pieza aborda el aprendizaje sentimental de la adolescencia y el dolor inevitable de dejar ir a una persona determinante en el desarrollo personal, transformando una vivencia intima en un hito transversal de su cancionero.

Shakira en vivo.

Letra completa de la canción Antología

Para amarte



Necesito una razón



Y es difícil creer



Que no exista una más que este amor

Sobra tanto



Dentro de este corazón



Que a pesar de que dicen que los años son sabios



Todavía se siente el dolor

Porque todo el tiempo que pasé junto a ti



Dejó tejido su hilo dentro de mí

Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos



Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo



Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos



Con tus tantos dulces besos repartidos

Desarrollaste mi sentido del olfato



Y fue por ti que aprendí a querer los gatos



Despegaste del cemento mis zapatos



Para escapar los dos volando un rato

Pero olvidaste una final instrucción



Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor

Y descubrí lo que significa una rosa



Y me enseñaste a decir mentiras piadosas



Para poder verte a horas no adecuadas



Y a reemplazar palabras por miradas

Y fue por ti que escribí más de cien canciones



Y hasta perdoné tus equivocaciones



Y conocí más de mil formas de besar



Y fue por ti que descubrí lo que es amar