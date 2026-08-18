Shakira viajó a la zona del terremoto en Colombia y donó más de un millón de dólares

La cantante colombiana Shakira realizó una visita sorpresa a la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las zonas más golpeadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La artista desembarcó en la región para evaluar los daños del sismo, que dejó localidades completamente destruidas, cientos de familias sin hogar y un saldo trágico de alrededor de 300 personas fallecidas en todo el territorio nacional.

Durante su recorrido por las áreas afectadas, la estrella internacional anunció una importante inyección de recursos financieros destinados de forma directa a la infraestructura educativa del lugar. A través de su Fundación Pies Descalzos y con el respaldo de la empresa promotora de espectáculos Live Nation, la compositora confirmó un aporte inicial de un millón de dólares para poner en marcha la reconstrucción de los establecimientos escolares que terminaron colapsados o enterrados por los desprendimientos de tierra que provocó el movimiento telúrico.

En diálogo con la prensa local y los pobladores del lugar, la artista remarcó la necesidad de evitar que la atención estatal y mediática se diluya una vez que transcurran los primeros días de la emergencia humanitaria. "Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales. Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido un millón doscientos cincuenta mil dólares para comenzar este proceso de reconstrucción. No podemos permitir que pasados los primeros momentos tantas personas queden en el olvido y nuestros niños no puedan volver al colegio", enfatizó con preocupación la cantante.

Shakira realizó la recorrida acompañada por el filántropo estadounidense Howard Buffett, hijo del magnate Warren Buffett, con quien analiza articular mayores aportes privados para la asistencia social en el Chocó, una región golpeada por la pobreza y con la que sostuvo que Colombia mantiene una "deuda histórica". Antes de culminar su visita, la intérprete envió un emotivo mensaje de solidaridad a las familias víctimas de la catástrofe, asegurando que el dolor de los padres que perdieron a sus hijos no quedará en el olvido y prometiendo un seguimiento personal de las obras de reconstrucción.

Con información de EuropaPress.