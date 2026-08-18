Shakira fue al Chocó, Colombia, y anunció una donación de 1 millón de dólares: "No voy a parar"

La artista colombiana Shakira llegó este lunes al Chocó, la zona pacífica del país y una de las más afectadas por el terremoto de la semana pasada y anunció ante la prensa inversiones privadas de al menos 1 millón de dólares para la reconstrucción de escuelas en la zona. La cantante trabaja hace más de 20 años en el lugar, con su fundación Pies Descalzos, con la que logró levantar dos escuelas.

"Cada esfuerzo que hemos invertido en el Chocó ha dado sus frutos", resaltó Shakira sobre la labor social que organiza su fundación y destacó que el 70% de los jóvenes que se recibieron en esas dos escuelas hoy están en la universidad. La cantante también dijo que con su presencia quiere "llamar la atención" de gobierno, de la comunidad internacional y del sector privado para que aporten a las tareas humanitarias en una catástrofe que provocó casi 300 muertes.

"Me preocupa que pasado el estado de emergencia, queden las escuelas sin reconstruir y que queden personas en el olvido y nuestros niños no puedan volver al colegio", sumó. "No hay soluciones mágicas para tanto dolor, para reparar el dolor pero si se que hay un compromiso de este lado con todos los colombianos que perdiron sus casas. No soltarle las manos a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela", sostuvo.

De la Espriella rebaja a 289 la cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que el terremoto del pasado 10 de agosto deja hasta el momento 289 fallecidos, 15 menos que la cifra de 304 divulgada horas antes por el Instituto de Medicina Legal (IML).

"Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas", expresó el mandatario en una alocución al país.

Según De la Espriella, "estas cifras siguen siendo preliminares" y "por respeto a las víctimas y a sus familias", su Gobierno "solo comunicará datos debidamente consolidados".