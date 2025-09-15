Pedro Capó arrasó en el Gran Rex: todo sobre el show en Buenos Aires

Pedro Capó se presentó en el Gran Rex el pasado sábado 13 de septiembre.

Pedro Capó volvió a Buenos Aires y lo hizo a lo grande: con un Gran Rex lleno, el artista puertorriqueño presentó en vivo La Carretera, su último trabajo discográfico, en una noche que combinó emoción, energía y canciones que ya forman parte de la memoria colectiva de sus fans. Además de su presentación en Buenos Aires, La Carretera Tour por Latinoamérica incluyó shows en Tucuman, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Rosario, Uruguay y Ecuador entre otros.

El repertorio de más de 20 canciones, recorrió tanto sus clásicos como las piezas de su más reciente álbum -un trabajo de 14 tracks que cuenta con colaboraciones de lujo junto a Jorge Drexler, Chambao y Carin León-. Desde los primeros acordes de Hoy Me Siento Cabrón y Esto Se Jodió, hasta himnos como La Fiesta, Capó llevó al público por un viaje sonoro celebrado con ovaciones en cada momento.

Uno de los momentos más emocionantes de la velada fue la interpretación de De Qué Vamos a Hablar, donde se sumó al escenario Camilú, la joven cantautora argentina. El inesperado dueto despertó una respuesta eufórica que llenó el teatro de aplausos, convirtiéndose en una de las postales más memorables de la noche.

A lo largo del show, Pedro Capó no solo conquistó con su voz y sus canciones, sino también con su cercanía. El público comenzó a corear al unísono su nombre: “¡Pedro, Pedro!”, y visiblemente emocionado, el artista se detuvo a agradecer entre gritos interminables, dejando en claro la fuerza del vínculo con sus fans argentinos y la intensidad con la que vivieron la noche.

Pedro Capó.

Con producción de LEB Entertainment, Pedro Capó reafirmó por qué es una de las voces más destacadas de la música latina. Dueño de un repertorio que trasciende géneros y de un carisma único en escena, el artista dejó en claro que Argentina es siempre una parada obligatoria en su camino, y que su vínculo con el público local sigue creciendo con cada presentación.

Premiaciones de Pedro Capó

Con más de 10 millones de seguidores en redes sociales y 9 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Pedro Capó ha conquistado audiencias de todo el mundo. Ganador de múltiples premios, incluyendo Latin GRAMMY y ASCAP, es el creador de éxitos globales como Calma (Remix) junto a Farruko, tema que superó los 4.1 mil millones de streams. Recientemente, fue nominado a los Premios Lo Nuestro como Artista Pop Masculino del Año y a los Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino con su disco La Neta, que ya supera los 58 millones de reproducciones.