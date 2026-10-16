Entradas para Camionero en Ferro 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

El dúo Camionero, integrado por Joan Manuel Pardo y Santiago Luis, se presentará el sábado 19 de diciembre en el microestadio de básquet de Ferro Carril Oeste. Será el cierre de la gira de “Pruebas de contacto”, en un año marcado por los discos, los recitales agotados y una intensa recorrida por el país. Un recital que no hace más que reinvindicar su presente como grupo.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas saldrán a la venta a partir de la semana del 19 al 25 de octubre. Aún no se conocieron los precios.

El presente de Camionero

Camionero redobla la apuesta y se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su carrera. El dúo de rock anunció que cerrará el año el sábado 19 de diciembre en el microestadio de Ferro Carril Oeste, con un espectáculo que marcará el final de la gira de presentación de su disco Pruebas de contacto. La fecha promete convertirse en una celebración de todo lo construido durante una temporada de crecimiento sostenido y una conexión cada vez más fuerte con su público.

El anuncio llega después de un año cargado de hitos para el proyecto. Entre los momentos destacados aparecen dos funciones agotadas en Teatro Flores, su participación en Cosquín Rock Uruguay y Baradero Rock, el exitoso ciclo Tracción a Sangre y una gira nacional que incluyó más de 40 recitales por distintos puntos del país. A eso se sumó un show gratuito en Teatro Vorterix que quedó en la memoria de sus seguidores.

El dúo vive un gran presente.

Lejos de conformarse con los logros alcanzados, Camionero apuesta ahora a un escenario de mayor convocatoria para despedir el año. La presentación en Ferro no será una fecha más dentro del calendario: funcionará como el cierre de una etapa artística atravesada por la expansión de su propuesta y la consolidación de una identidad propia dentro de la escena musical argentina.

Una identidad que trasciende etiquetas