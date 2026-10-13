Entradas para Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, en Artlab 2026: fecha de cuándo toca

Lisa María, el proyecto artístico de Lisa Cerati, hija del recordado músico Gustavo Cerati, se presentará por primera vez en vivo en Buenos Aires con las canciones de su álbum debut homónimo. El recital será el próximo 30 de octubre de 2026 en Artlab, la sala porteña que recibirá una propuesta musical atravesada por la introspección, la sensibilidad y una identidad visual con elementos cinematográficos.

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El concierto marcará un momento importante en la carrera de la artista, que llevará por primera vez al escenario el universo sonoro de su primer disco, editado por el sello Hora Cero Records. Además de su presentación en la Argentina, Lisa María tiene previsto actuar en otras tres ciudades latinoamericanas: Lima, Ciudad de México y Santiago de Chile.

Por dónde comprar entradas para Lisa María, la hija de Gustavo Cerati

Las entradas para Lisa María se pueden comprar por Artlab.

Precios para las entradas de Lisa María, la hija de Gustavo Cerati

Entradas generales: $20.000

Lisa María presenta su primer álbum en Buenos Aires

Publicado hace algunos meses, el álbum homónimo reúne composiciones que fueron creadas en distintas etapas de la vida de la artista. Lejos de buscar una unidad construida desde el perfeccionismo, Lisa eligió conservar la esencia de cada canción y respetar el momento personal en el que nació.

“Hay algo especial en cómo fue construido este disco. Algunas canciones nacieron hace muy poco y otras tienen sus años”, explicó la artista al referirse al proceso creativo.

En esa línea, reconoció que durante mucho tiempo sintió la necesidad de que todas sus composiciones encajaran dentro de una misma estructura. Sin embargo, con el tiempo decidió cambiar esa perspectiva: “Lo más valioso de estas canciones era justamente el momento que representaban. En lugar de intentar volverlas otra cosa, decidí respetar lo genuino e íntimo que tenían cuando fueron creadas”.

Lisa Cerati se presenta en Artlab.

En la construcción del disco fue fundamental el trabajo junto a Estanislao López, quien acompañó a Lisa durante el proceso y participó en la producción de la mayoría de las canciones. El álbum también incluye colaboraciones compositivas con Francisco Victoria y Vinco, dos artistas que ampliaron sus posibilidades creativas. “Hay algo muy lindo y mágico en sentir química con otros a la hora de crear”, destacó sobre esas experiencias compartidas.

Lisa Cerati creció en un entorno creativo y desarrolló desde pequeña un interés particular por las artes visuales. Durante los últimos años, también exploró su vínculo con la música a través de su trabajo como DJ, compartiendo y mezclando sonidos. Ahora, bajo el nombre de Lisa María, inicia una nueva etapa como solista. Su presentación en Artlab será la oportunidad de descubrir cómo esas influencias convergen en un espectáculo que combina canciones, sensibilidad e identidad visual propia.