Entradas para Marky Ramone y su banda "Blitzkrieg" en La Plata 2027: precios y fecha de cuándo toca

El Teatro Ópera La Plata confirmó la primera fecha de su agenda de conciertos para el año 2027. El evento marcará el regreso a la ciudad de Marky Ramone junto a su agrupación Blitzkrieg. El baterista neoyorquino encabezará la jornada con el objetivo de presentar el álbum en formato vinilo titulado Una noche en Buenos Aires, material discográfico grabado en vivo durante la presentación de la banda en marzo de 2025. El recital está programado para el miércoles 5 de mayo de 2027 a las 20:00 horas en la sala ubicada sobre la calle 58.

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Precios y entradas para Marky Ramone

Las entradas para la función del 5 de mayo ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través de la plataforma digital Livepass. Las localidades también se pueden adquirir presencialmente en la boletería del Teatro Ópera La Plata.

Los tickets generales tienen un valor base estipulado en $70.000. La producción del evento estableció una opción de pago en seis cuotas sin interés destinada a los clientes que utilicen tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 20:00 horas, mientras que el inicio del espectáculo principal fue fijado para las 20:30 horas. El recital cuenta con una clasificación apta para mayores de siete años.

Marky Ramone y Blitzkrieg se presentan en La Plata. (Crédito de imagen: Marky Ramone)

Marky Ramone y su legado al rock

Marky Ramone integró la banda de punk rock The Ramones desde 1978 hasta la separación del grupo en 1996, participando en álbumes fundamentales de la discografía como Road to Ruin y End of the Century. Tras la disolución del cuarteto original y el posterior fallecimiento de sus miembros fundadores, el baterista formó Marky Ramone's Blitzkrieg, proyecto con el que realiza giras internacionales dedicadas a interpretar el repertorio histórico del grupo originario de Queens, Nueva York. El conjunto está integrado por músicos con experiencia en la escena del rock alternativo y el punk.

Durante sus presentaciones, la formación ejecuta un setlist compuesto por más de treinta canciones, caracterizado por un tempo acelerado y la ausencia de pausas entre temas. Para la fecha en La Plata, la lista de temas abarcará clásicos como Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Sedated, Sheena Is a Punk Rocker, Rockaway Beach y Pet Sematary, entre otras composiciones emblemáticas de su discografía. El concierto de 2027 funcionará además como marco para la distribución física de Una noche en Buenos Aires, edición en vinilo diseñada como documento sonoro de la relación del músico con el público argentino.