Llega Marky Ramone a la Argentina en 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Flores de Buenos Aires

El romance entre Marky Ramone y el público argentino sumará un nuevo capítulo el próximo sábado 8 de mayo de 2027, cuando el histórico baterista de los Ramones regrese al país para presentarse en el Teatro Flores de CABA. Al frente de su banda Marky Ramone’s Blitzkrieg, el músico ofrecerá una nueva descarga de punk rock en una visita que formará parte de una gira por Latinoamérica, con fechas también previstas en Colombia, Chile y Uruguay.

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Por dónde sacar entradas para Marky Ramone en el Teatro Flores

Las entradas para Marky Ramone se pueden adquirir por Passline.

Precios de entradas para Marky Ramone en Buenos Aires

Entrada general: $80.000

Lanzamiento del nuevo álbum de Marky Ramone

La llegada tendrá un significado especial: marcará el lanzamiento oficial de Una noche en Buenos Aires, un álbum exclusivo en formato vinilo que registra el concierto que la banda brindó en la capital argentina en marzo de 2025. El material recupera la intensidad de aquella presentación y el vínculo que une al artista con una audiencia que mantiene intacta su pasión por el legado de los Ramones.

El lanzamiento propone volver sobre una noche que quedó registrada en vivo y trasladar esa experiencia al formato físico, con el sonido y la energía de un recital que tuvo como protagonistas a los clásicos del punk neoyorquino. La edición también funciona como antesala de un nuevo encuentro entre Marky y sus seguidores locales.

La banda ofrecerá los grandes clásios de los Ramones.

Aunque el repertorio definitivo del concierto todavía no fue confirmado, se espera un recorrido por los grandes himnos de los Ramones. La propuesta de Marky Ramone’s Blitzkrieg suele apoyarse en canciones breves, directas y de alto voltaje, con el espíritu acelerado que convirtió al grupo en una referencia fundamental del punk rock mundial, y encuentra en Buenos Aires una de sus grandes capitales.

Entre los temas previstos para el show aparecen clásicos como Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Sedated, Sheena Is a Punk Rocker, Rockaway Beach y Pet Sematary. La presentación promete un setlist de más de 30 canciones, con una sucesión de himnos pensada para sostener la intensidad desde el primer acorde hasta el cierre.

Integrante del Rock and Roll Hall of Fame, Marky Ramone construyó una parte fundamental de su historia detrás de la batería de los Ramones, una banda que redefinió el rock con canciones simples, veloces y memorables. A sus más de 70 años, continúa llevando ese repertorio a los escenarios internacionales.