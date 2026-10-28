Fabrizio Calabrese presenta "Volver Bien", un álbum sobre las ausencias y la reconstrucción personal

El panorama de la música independiente porteña suma un nuevo hito con el lanzamiento de Volver Bien, el primer álbum solista de Fabrizio Calabrese. Se trata de un trabajo integrado por ocho canciones que giran en torno a las ausencias, el dolor y las metamorfosis personales, pero con el foco puesto en la necesidad imperiosa de reconstruirse tras haber atravesado esas tormentas.

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Curiosamente, el disco no nació bajo una idea conceptual rígida. Las canciones fueron compuestas principalmente entre 2024 y 2025 de manera independiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el propio artista comenzó a descubrir los hilos invisibles que las unían. Fue ese hallazgo el que terminó transformando composiciones aisladas en diferentes capítulos de una misma historia compartida.

Fiel a su perfil de compositor, cantante y productor, Calabrese asumió un rol integral en cada etapa del proyecto: desde la escritura de las letras y los arreglos hasta la grabación. Su premisa sonora en Volver Bien fue clara: lograr que la producción acompañe el clima emocional sin restarle protagonismo a las canciones. El resultado combina momentos de profunda intimidad con pasajes de mayor expansión, tomando situaciones cotidianas para abordar vivencias universales. En su universo sonoro dialogan influencias de la escena nacional contemporánea como Conociendo Rusia, Silvestre y la Naranja y Marilina Bertoldi.

La propuesta se completa con una dimensión audiovisual, donde una pieza conecta los ocho tracks mediante una narrativa cronológica que reconstruye el proceso de transformación detrás del disco.

Fabrizio Calabrese en el Cultural Morán

La presentación oficial de Volver Bien se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre a las 21 horas en el Cultural Morán (Pedro Morán 2147, CABA). Calabrese se subirá al escenario junto a una banda completa, sumará invitados especiales y repasará temas de etapas previas de su trayectoria. La apertura de la velada estará a cargo de la banda Faraday.