Llega Taburete a la Argentina en 2026: entradas y fecha de cuándo toca en La Trastienda

La banda española Taburete volverá a la Argentina el próximo 29 de noviembre de 2026 para presentarse en La Trastienda de Buenos Aires, en el marco de su gira El Perro Que Fuma Tour 2026. Después de su paso por la misma sala en 2019, el grupo regresará con un espectáculo renovado que combinará las canciones más representativas de su trayectoria con el material de su álbum más reciente.

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La visita marcará una nueva etapa para la formación madrileña, que busca ampliar su propuesta musical sin abandonar la identidad que la convirtió en una de las bandas españolas reconocidas dentro del pop rock de los últimos años. El repertorio incluirá los temas que acompañaron su crecimiento y las composiciones de su nueva producción, en un recorrido que conectará distintas etapas de su historia.

Por dónde sacar entradas para Taburete

Las entradas para ver a Taburete se venden por Passline.

Cuánto salen las entradas para Taburete

Sillones preferenciales: $120.000

Mesas entrepiso: $110.000

Butacas preferenciales entrepiso: $100.000

Entrada general-Campo: $90.000

Mesas altas entrepiso: $90.000

El presente de Taburete

El presente de Taburete está atravesado por el lanzamiento de El Perro Que Fuma, un disco que el grupo define como uno de sus trabajos más íntimos, personales y ambiciosos desde el punto de vista de la producción. De este álbum se desprenden canciones como “Primer Intento”, “Vino y Cemento” y “Torrente Presidente”, esta última vinculada con la saga cinematográfica del director y actor español Santiago Segura.

En esta nueva etapa, la banda profundiza una búsqueda sonora que combina pop y rock con influencias del folk, las rancheras y los ritmos latinos. La mezcla de estilos, sumada a las letras que alternan experiencias personales, historias cotidianas y un tono desenfadado, constituye uno de los rasgos distintivos de su repertorio.

Taburete presenta nuevo álbum.

Taburete surgió en Madrid en 2014, impulsada por Guillermo Bárcenas y Antón Carreño. Desde sus comienzos, el proyecto construyó una identidad propia dentro de la escena española, con canciones que encontraron público a través de las plataformas digitales y los conciertos en vivo. Con discos como Tres Tequilas, Dr. Charas y Madame Ayahuasca, el grupo amplió su audiencia y consolidó una propuesta que combina melodías pegadizas con referencias populares y una impronta festiva.

El vínculo con el público argentino, sin embargo, tiene una historia particular. Durante una gira anterior, los músicos quedaron varados en Venado Tuerto, Santa Fe, antes de un show. La experiencia, que podría haber quedado como una anécdota de viaje, terminó convertida en una canción: “Venado Tuerto”, incluida en el álbum La Broma Infinita. Con el tiempo, el tema se transformó en un guiño especial para sus seguidores argentinos, que lo adoptaron como una referencia propia dentro del repertorio de la banda.