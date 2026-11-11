Entradas para Juli Obregón en The Roxy 2026: precios y fecha de cuándo toca

La artista argentina Juli Obregón confirmó su primer espectáculo en solitario para el próximo 11 de diciembre en The Roxy. La presentación llega justo después de su participación en el festival LOS40 Primavera Pop 2026, celebrado el 28 de octubre. En dicho evento, la cantante compartió escenario con referentes de la música pop en español como Luis Fonsi, Abel Pintos, Luck Ra, Ángela Torres, Emanero y Coti. Su fecha recientemente anunciada, en solitario, representa un paso clave dentro de su consolidación sobre los escenarios y marca el inicio de sus presentaciones en vivo con formato propio.

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Detalles de la fecha y accesos para el espectáculo

El recital se llevará a cabo en The Roxy Live, ubicado en la intersección de Avenida Álvarez Thomas y Avenida Federico Lacroze, recinto porteño con capacidad aproximada para 500 personas. Las entradas se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma AllAccess. Los boletos están en 10.000 pesos, en la ticketera oficial.

En cuanto a la dinámica del recital, la producción proyecta un show enfocado en el recorrido de su repertorio de estudio, acompañado por su equipo de bailarines y un despliegue de puesta en escena como arranque de su carrera solista.

Juli Obregón en The Roxy. (Crédito de imagen: All Access)

Juli Obregón: su posicionamiento en el pop nacional

Juli Obregón está construyendo el inicio de su carrera artística mediante la publicación de contenidos en plataformas digitales y redes sociales, donde ha consolidado una comunidad de oyentes. Su propuesta musical abarca principalmente el pop contemporáneo, integrado con elementos de la música electrónica y ritmos urbanos.

En su carrera, acumula más de 50 millones de reproducciones en plataformas de streaming. Entre sus hitos recientes se encuentra el lanzamiento del sencillo Deja Vu en 2026 y el alcance de Una Trampa, canción que superó el millón de escuchas en Spotify. Asimismo, formó parte de la apertura del show de La Reina del Flow en el recinto Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretó un repertorio de ocho canciones compuestas por temas propios, versiones de otros autores y el adelanto de su composición titulada Ojalá que no.