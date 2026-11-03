Nueva fecha y entradas para Margarita en el Campo Argentino de Polo 2026: fecha de cuándo es el show

El universo creativo de Cris Morena se agita con uno de los fenómenos del entretenimiento familiar más grande de Argentina. Tras agotar en tiempo récord su función inicial y sumar una segunda presentación, la exitosa Margarita en Vivo anunció oficialmente su tercera y última fecha para cerrar el año. El encuentro se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, consolidándose como una de las apuestas escénicas más imponentes, masivas e impactantes en toda la historia de la productora. Se trata de una propuesta renovada, desarrollada a cielo abierto, pensada específicamente para la magnitud del predio y diseñada para garantizar una visibilidad perfecta desde cualquier sector, incorporando dos escenarios que permitirán al público disfrutar de los artistas de cerca, en una noche inolvidable repleta de sorpresas mágicas.

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Entradas para Margarita: una experiencia musical

La venta general de localidades comenzó este 3 de noviembre a partir de las 12 horas a través de la plataforma All Access. Como beneficio destacado, todas las tarjetas de crédito Santander ofrecen hasta seis cuotas sin interés durante todo el período de venta, facilitando el acceso a los seguidores. El espectáculo transforma el Campo Argentino de Polo en un mundo de magia, música y fantasía, con una puesta artística inédita, nuevas coreografías, vestuarios deslumbrantes y una escenografía monumental.

La música es la gran protagonista: mediante un recorrido de más de treinta canciones, el show repasa los grandes hits que marcaron la historia de Margarita, revive los momentos más queridos de la serie y presenta los nuevos temas de su temporada. Pensado para emocionar a grandes y chicos, la celebración empieza mucho antes de encender las luces del escenario; desde la apertura de puertas se puede disfrutar de propuestas gastronómicas, activaciones y espacios recreativos para compartir.

Margarita, en vivo. (Crédito de foto: Cris Morena Group)

Una trayectoria de récords y convocatoria masiva

Este anuncio de la tercera fecha llega tras un recorrido extraordinario que ratifica el furor por Margarita. Antes de llegar al Campo de Polo, el show conquistó al público con catorce funciones agotadas en el Movistar Arena y otras catorce en Tecnópolis, reuniendo a más de 230.000 espectadores maravillados. A este hito se sumó el sold out inmediato de la primera función del 17 de diciembre y la alta demanda que motivó nuevas fechas. Con tres noches históricas programadas para el 17, 18 y 19 de diciembre, este show corona un ciclo inolvidable, dando una última gran oportunidad para cantar, bailar, emocionarse y despedir el año.