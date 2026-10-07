Entradas para "Intriga a Bordo", el show de teatro sobre ruedas de Moria Casán: precios y fecha de cuándo es

La Avenida Corrientes se convierte en el punto de partida para una experiencia escénica innovadora en la cartelera porteña. Con idea original de Moria Casán, Intriga a Bordo – Teatro sobre Ruedas tuvo su sensacional estreno, conquistando al público con una apuesta audaz que desafía las convenciones del teatro tradicional. En esta oportunidad, la diva invita a los espectadores a transformar su manera de asistir al espectáculo: ya no se trata solo de ocupar una habitual butaca, sino de abordar un vehículo en movimiento para sumergirse por completo en el relato.

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Una experiencia inmersiva sobre ruedas

El concepto central de la obra parte de una premisa sugerente: transformar un colectivo con pasajeros en un escenario ambulante. Durante el recorrido urbano, la frontera entre la platea y la escena se borra por completo, permitiendo que la interacción, el suspenso y las carcajadas convivan en un mismo espacio reducido. La trama propone un viaje con humor, el misterio y los secretos guardados entre los pasajeros. Con situaciones imprevistas y giros dramáticos que cambian la dinámica a cada metro del trayecto, el público no solo observa atentamente, sino que descubre pistas, interactúa con los personajes y se transforma en un testigo clave para resolver la intriga.

Venta de entradas, compra y precios

Para ser parte de este novedoso recorrido, las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Plateanet a $45,000. Las funciones cuentan con capacidad limitada debido a la naturaleza física del vehículo, por lo que se sugiere adquirir los pases con bastante anticipación. Las localidades tienen un valor competitivo para lo que es una vivencia original que combina ciudad, actuación en vivo y entretenimiento interactivo. La compra se realiza en simples pasos desde la plataforma web.

Un nuevo espectáculo de Moria Casán. (Crédito de imagen: Excelencia Music)

El elenco en acción y la presencia de Moria

El elenco que sostiene esta vertiginosa travesía está integrado por el talento de: Leandro Orowitz (Roberto), Lucrecia Aguirre (Divina), Ale Chagas (Ricky), Laurentino Blanco (Mauricio), Luana Pascual (Lidia), Andrea Martínez (Estela), Federico Barrí (Manón), Claudio Rojas (Carlos) y Ale Costa (Daniel). Aunque la diva firma la dirección conceptual y la idea original de la experiencia, la presencia de Moria Casán no es parte del show. Ella guía la propuesta con su creatividad mientras el elenco sostiene la acción en vivo a lo largo de cada viaje.