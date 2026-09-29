Teatro: habrá entradas con hasta 90% de descuento y 50 espectáculos por menos de $20.000

La cartelera teatral porteña tendrá una nueva campaña de descuentos durante octubre. Se trata de Vení al Teatro, una iniciativa que permitirá acceder a más de 80 espectáculos con rebajas de entre el 60% y el 90% en el valor de las entradas.
La propuesta se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco. Las jornadas serán el 6, 13, 20 y 27 de octubre. La campaña es impulsada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto con productores y salas asociadas.
El objetivo es incentivar al público a disfrutar de espectáculos en vivo. La iniciativa reunirá algunas de las obras más convocantes de la cartelera porteña. También permitirá acceder a propuestas de distintos géneros y formatos. Uno de los principales atractivos serán los precios. Habrá 50 opciones por menos de $20.000.
Cada martes de octubre, entre las 11 y las 19, el público podrá acercarse a Tickets BsAs para elegir el espectáculo al que quiere asistir. En el lugar se entregarán bonos a $2.500. Cada bono corresponderá a una función del espectáculo elegido durante esa misma semana.
Una vez adquirido, el bono deberá presentarse en la boletería de la sala correspondiente. Allí se podrá acceder a la entrada con un descuento de entre el 60% y el 90%, según el espectáculo seleccionado. La promoción estará disponible hasta agotar el stock de bonos correspondiente a cada propuesta. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro bonos por semana. Para hacerlo será necesario presentar el DNI.
Los teatros y obras incluidas en los descuentos
Apolo
- Berlín Berlín
Astral
- Chanta
Astros
- Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada
- La llamada
- La Pilarcita
- Lo que el río hace
- Vuelve
- Yo no duermo la siesta
Chacarerean
- El amateur
Coliseo
- Amores reunidos
- Volar es humano, aterrizar es divino
El Nacional
- Alejandra
- El equilibrista
- Somos las chicas de la culpa
- Sottovoce
Liceo
- La ratonera
Lola Membrives
- Rocky
Maipo
- El curioso incidente del perro a medianoche
- Saraos uranistas
Metropolitan
- Cuestión de género
- Desde el jardín
- Habitación Macbeth
- Íntimo
- Las cautivas
- Misery
- Modelo vivo muerto
- Othelo - Termina mal
Multiescena
- Argenmach
- Camas cruzadas
- Casa Duarte
- La casa de Bernarda Alba
- Los 39 escalones
- Los siete balcones
- Noche de comedia
- Rumores
- Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos
Multitabaris
- Chat de mamis
- El secreto
Multiteatro
- 8 mujeres
- La función que sale mal
- Las cosas maravillosas
- Toc Toc
- Visitando al Sr. Green
Paseo La Plaza
- Cecilia Ce
- Con la nuestra
- Dribbling
- La desgracia
- La profecía del albergue
- La señora que me parió
- Lucas Lauriente
- Nanutria
- Pablo Agustín - Criado por lobos
- Por el placer de volver a verla
- The old man and the old moon
Picadero
- Amaru
- El brote
- El estado de la unión
- El hombre inesperado
- El Trinche
- Ennio Morricone
- Feliz día Sutottos
- Impro al 2020
- La última sesión de Freud
- La vida extraordinaria
- Las gratitudes
- Le frigo
- Musicalmente tuyos
- No me acuerdo de las cosas
- Prima Facie
- Problema 1
- Quien sea llega tarde
Picadilly
- Alrededor, salir del encierro.
- Chingalepa: soplaré,soplaré
- ¡Morite beba!
- Un cambio inesperado
Politeama
- Empieza con D - Siete letras
- Medida por medida
Premier
- Una Navidad de mierda
Carlos Carella
- Estoy en mi prime
- Rigoletto
- Tomas Lipán
Konex
- Discos esenciales: Tester de violencia
- El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
- La bomba de tiempo
- Sabor Canela + Laquetecumbió