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Teatro: habrá entradas con hasta 90% de descuento y 50 espectáculos por menos de $20.000

La campaña organizada por AADET ofrecerá bonos para acceder a más de 80 espectáculos de la cartelera porteña con descuentos de hasta el 90%. Se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs, frente al Obelisco.

29 de septiembre, 2026 | 19.37
Teatro. Tickets Bs As

La cartelera teatral porteña tendrá una nueva campaña de descuentos durante octubre. Se trata de Vení al Teatro, una iniciativa que permitirá acceder a más de 80 espectáculos con rebajas de entre el 60% y el 90% en el valor de las entradas.

La propuesta se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco. Las jornadas serán el 6, 13, 20 y 27 de octubre. La campaña es impulsada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto con productores y salas asociadas.

Una cola de gente en una edición pasada de Vení al Teatro.

El objetivo es incentivar al público a disfrutar de espectáculos en vivo. La iniciativa reunirá algunas de las obras más convocantes de la cartelera porteña. También permitirá acceder a propuestas de distintos géneros y formatos. Uno de los principales atractivos serán los precios. Habrá 50 opciones por menos de $20.000.

Cada martes de octubre, entre las 11 y las 19, el público podrá acercarse a Tickets BsAs para elegir el espectáculo al que quiere asistir. En el lugar se entregarán bonos a $2.500. Cada bono corresponderá a una función del espectáculo elegido durante esa misma semana.

Una vez adquirido, el bono deberá presentarse en la boletería de la sala correspondiente. Allí se podrá acceder a la entrada con un descuento de entre el 60% y el 90%, según el espectáculo seleccionado. La promoción estará disponible hasta agotar el stock de bonos correspondiente a cada propuesta. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro bonos por semana. Para hacerlo será necesario presentar el DNI.

MÁS INFO

Los teatros y obras incluidas en los descuentos

Apolo

  • Berlín Berlín

Astral

  • Chanta

Astros

  • Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada
  • La llamada
  • La Pilarcita
  • Lo que el río hace
  • Vuelve
  • Yo no duermo la siesta

Chacarerean

  • El amateur

Coliseo

  • Amores reunidos
  • Volar es humano, aterrizar es divino

El Nacional

  • Alejandra
  • El equilibrista
  • Somos las chicas de la culpa
  • Sottovoce

Liceo

  • La ratonera

Lola Membrives

  • Rocky

Maipo

  • El curioso incidente del perro a medianoche
  • Saraos uranistas

Metropolitan

  • Cuestión de género
  • Desde el jardín
  • Habitación Macbeth
  • Íntimo
  • Las cautivas
  • Misery
  • Modelo vivo muerto
  • Othelo - Termina mal

Multiescena

  • Argenmach
  • Camas cruzadas
  • Casa Duarte
  • La casa de Bernarda Alba
  • Los 39 escalones
  • Los siete balcones
  • Noche de comedia
  • Rumores
  • Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

Multitabaris

  • Chat de mamis
  • El secreto

Multiteatro

  • 8 mujeres
  • La función que sale mal
  • Las cosas maravillosas
  • Toc Toc
  • Visitando al Sr. Green

Paseo La Plaza

  • Cecilia Ce
  • Con la nuestra
  • Dribbling
  • La desgracia
  • La profecía del albergue
  • La señora que me parió
  • Lucas Lauriente
  • Nanutria
  • Pablo Agustín - Criado por lobos
  • Por el placer de volver a verla
  • The old man and the old moon

Picadero

  • Amaru
  • El brote
  • El estado de la unión
  • El hombre inesperado
  • El Trinche
  • Ennio Morricone
  • Feliz día Sutottos
  • Impro al 2020
  • La última sesión de Freud
  • La vida extraordinaria
  • Las gratitudes
  • Le frigo
  • Musicalmente tuyos
  • No me acuerdo de las cosas
  • Prima Facie
  • Problema 1
  • Quien sea llega tarde

Picadilly

  • Alrededor, salir del encierro.
  • Chingalepa: soplaré,soplaré
  • ¡Morite beba!
  • Un cambio inesperado

Politeama

  • Empieza con D - Siete letras
  • Medida por medida

Premier

  • Una Navidad de mierda

Carlos Carella

  • Estoy en mi prime
  • Rigoletto
  • Tomas Lipán

Konex

  • Discos esenciales: Tester de violencia
  • El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
  • La bomba de tiempo
  • Sabor Canela + Laquetecumbió
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