Teatro: habrá entradas con hasta 90% de descuento y 50 espectáculos por menos de $20.000

La cartelera teatral porteña tendrá una nueva campaña de descuentos durante octubre. Se trata de Vení al Teatro, una iniciativa que permitirá acceder a más de 80 espectáculos con rebajas de entre el 60% y el 90% en el valor de las entradas.

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La propuesta se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco. Las jornadas serán el 6, 13, 20 y 27 de octubre. La campaña es impulsada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto con productores y salas asociadas.

Una cola de gente en una edición pasada de Vení al Teatro.

El objetivo es incentivar al público a disfrutar de espectáculos en vivo. La iniciativa reunirá algunas de las obras más convocantes de la cartelera porteña. También permitirá acceder a propuestas de distintos géneros y formatos. Uno de los principales atractivos serán los precios. Habrá 50 opciones por menos de $20.000.

Cada martes de octubre, entre las 11 y las 19, el público podrá acercarse a Tickets BsAs para elegir el espectáculo al que quiere asistir. En el lugar se entregarán bonos a $2.500. Cada bono corresponderá a una función del espectáculo elegido durante esa misma semana.

Una vez adquirido, el bono deberá presentarse en la boletería de la sala correspondiente. Allí se podrá acceder a la entrada con un descuento de entre el 60% y el 90%, según el espectáculo seleccionado. La promoción estará disponible hasta agotar el stock de bonos correspondiente a cada propuesta. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro bonos por semana. Para hacerlo será necesario presentar el DNI.

Los teatros y obras incluidas en los descuentos

Apolo

Berlín Berlín

Astral

Chanta

Astros

Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada

La llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Vuelve

Yo no duermo la siesta

Chacarerean

El amateur

Coliseo

Amores reunidos

Volar es humano, aterrizar es divino

El Nacional

Alejandra

El equilibrista

Somos las chicas de la culpa

Sottovoce

Liceo

La ratonera

Lola Membrives

Rocky

Maipo

El curioso incidente del perro a medianoche

Saraos uranistas

Metropolitan

Cuestión de género

Desde el jardín

Habitación Macbeth

Íntimo

Las cautivas

Misery

Modelo vivo muerto

Othelo - Termina mal

Multiescena

Argenmach

Camas cruzadas

Casa Duarte

La casa de Bernarda Alba

Los 39 escalones

Los siete balcones

Noche de comedia

Rumores

Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

Multitabaris

Chat de mamis

El secreto

Multiteatro

8 mujeres

La función que sale mal

Las cosas maravillosas

Toc Toc

Visitando al Sr. Green

Paseo La Plaza

Cecilia Ce

Con la nuestra

Dribbling

La desgracia

La profecía del albergue

La señora que me parió

Lucas Lauriente

Nanutria

Pablo Agustín - Criado por lobos

Por el placer de volver a verla

The old man and the old moon

Picadero

Amaru

El brote

El estado de la unión

El hombre inesperado

El Trinche

Ennio Morricone

Feliz día Sutottos

Impro al 2020

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Las gratitudes

Le frigo

Musicalmente tuyos

No me acuerdo de las cosas

Prima Facie

Problema 1

Quien sea llega tarde

Picadilly

Alrededor, salir del encierro.

Chingalepa: soplaré,soplaré

¡Morite beba!

Un cambio inesperado

Politeama

Empieza con D - Siete letras

Medida por medida

Premier

Una Navidad de mierda

Carlos Carella

Estoy en mi prime

Rigoletto

Tomas Lipán

Konex