El comentario de Moria Casán que descolocó a un jugador de Benín en plena entrevista: "¿Sos soltero o..."

Moria Casán sorprendió con un particular comentario a un jugador de la Selección de Benín horas antes del partido amistoso contra la Selección Argentina.

La Selección de Benín ya se encuentra en Buenos Aires para disputar el partido amistoso contra Argentina este martes 6 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental. En ese marco, el jugador del equipo, Tijani Mohamed, tuvo un particular diálogo con la conductora Moria Casán que no tardó en viralizarse.

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Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), el número 13 de Benín expresó su emoción por jugar un partido tan importante con el 10 de Argentina. Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando Moria lanzó una pregunta sobre la vida privada del deportista.

Tras desearle los mejores éxitos al seleccionado que representa África Occidental, la conductora le recomendó a Mohamed que, una vez finalizado el partido, disfrute de la noche porteña que es "maravillosa". A raíz de ese comentario, lanzó una pregunta inesperada que causó risas en todo el estudio: "Nuestras mujeres son hermosas, ¿vos sos soltero o casado Mohamed?". Rápidamente, el jugador se rio desconcertado y respondió: "Tengo novia".

El homenaje de River a Lionel Messi

Lionel Messi se despedirá de manera definitiva de la Selección Argentina este martes 6 de octubre a las 20:00 horas. El partido se llevara a cabo en el estadio Monumental en un amistoso ante Benin, y en la previa, desde River le dedicaron un homenaje y publicaron mensajes de sus excompañeros que actualmente visten la banda roja.

Asimismo, las cuentas sociales oficiales de River publicaron un video con saludos de excompañeros suyos que hoy estarán presentes en Núñez. Asimismo, los referentes del actual plantel millonario le dejaron un mensaje especial al capitán de la celeste y blanca.