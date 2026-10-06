Despedida de Messi: lo asistió en su debut en la Selección y hoy pide que le firme el tatuaje

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Benín, en el que Lionel Andrés Messi se retirará de la Albiceleste, un exfutbolista que compartió cancha con el capitán en su debut internacional pidió que firme el tatuaje con el que lo homenajeó.

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Se trata de José Luis García, quien no solo participó del partido contra Paraguay que se jugó en la cancha de Argentinos Juniors, sino que asistió a Messi en el único gol que metió en el 8-0 total. No fue una asistencia como tal: se la pasó en mitad de cancha y Messi, con tan solo 17 años, se sacó de encima a dos jugadores de campo para luego dejar desparramado al arquero y definir.

Ahora, García lleva a flor de piel un tatuaje con el que recuerda aquel partido en el que jugó junto a quien, 18 años más tarde, ganaría el Mundial de Qatar 2022, además de dos Copas América, una Finalissima y unos Juegos Olímpicos. "La idea es que le llegue, que vea la foto y que en algún momento me lo firme. Es un homenaje de lo que representa Leo para mí y para todos los argentinos", contó en diálogo con TyC Sports.

El partido contra Paraguay

Con ese encuentro, disputado en 2004, la AFA se aseguró a Lionel Messi como futbolista de la Selección Argentina, en medio de sondeos de los españoles. "Estábamos en el proceso de preparación y de ese partido puntual se comentaba que iba a venir un chico del Barcelona. Él era muy chico, más chico que nosotros, dos años de ventaja. Messi tenía 17", expresó.

José Luis García: de jugar con Messi a tenerlo tatuado. Foto: captura de TyC Sports

"Cuando empezamos a entrenar, él sacaba mucha diferencia. Era distinto, era mejor que los que ya jugaban en Primera División", agregó García, quien en ese momento jugaba en San Lorenzo. Esa diferencia se vio en el gol, en el que la diferencia de velocidad entre Messi y lo demás quedó plasmada.

Hoy, casi 20 años después y tras una extensa carrera en el ascenso argentino, García no siente más que admiración por quien alguna vez fue su compañero y hoy es su ídolo. "Es difícil describir lo que siento por él y la admiración que le tengo. Solo queda agradecerle por todos estos años y las alegrías. Me queda el orgullo de que pude compartir una cancha con él, con el más grande. Me queda para toda la vida", concluyó el exfutbolista.