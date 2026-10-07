Entradas para Fuerza Bruta en Sala Sin Piso 2026: precios y fecha de cuándo son los shows

Fuerza Bruta ya es un espectáculo forma parte del imaginario de Buenos Aires. Tras una exitosa temporada que reunió a más de 100.000 espectadores y la ubicó como la segunda propuesta más vista de las vacaciones de invierno según el ranking de AADET, la compañía inicia este 1 de octubre una nueva etapa de su experiencia porteña.

{{{htmlAmp}}}

El escenario de este esperado regreso es la Sala SinPiso, un espacio inmersivo en la ciudad, diseñado para romper las dinámicas teatrales tradicionales. Allí, el espectáculo se transforma en un evento vivo que trasciende generaciones y momentos culturales, consolidando a la sala como el punto de encuentro definitivo entre el arte escénico y la vibrante vida nocturna de la capital argentina.

Fechas, entradas y la vivencia en la Sala SinPiso

Las funciones se llevan a cabo de jueves a domingos durante octubre, configurando una opción ideal tanto para llevar a alguien por primera vez como para revivir una noche diferente. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma TicketFlash, donde se consultan las opciones de precios e información sobre el ingreso.

Asistir a la Sala SinPiso implica sumergirse en un formato en 360 grados sin asientos tradicionales, donde el público rodea y acompaña la acción entre luces, potente sonido y un constante despliegue aéreo. Esta nueva etapa mantiene además la impronta de sus últimas temporadas, que contaron con la participación especial de figuras invitadas como Juli Poggio, Tuli Acosta, Flor Jazmín, Toti Spangenberg y Juli Castro, sumando frescura y dinamismo a la experiencia colectiva.

Fuerza Bruta en la Sala Sinpiso. (Crédito de imagen: Foggia)

La propuesta escénica: de qué trata esta edición

La trama de Fuerza Bruta se fundamenta en el lenguaje del cuerpo, la velocidad y la estimulación de los sentidos. En esta nueva edición, sus escenas emblemáticas han evolucionado para desafiar aún más los límites de la física y la percepción visual. El espectáculo combina corredores infinitos, intervenciones en altura y superficies acuáticas que se conectan de manera directa con la energía de la audiencia en cada función.

Antes de emprender su próxima gira internacional para llevar este lenguaje único a nuevos países, la compañía vuelve a abrir las puertas de su casa porteña. Una oportunidad imperdible para comprender que, en el universo de Fuerza Bruta, volver nunca significa repetir, sino descubrir lo que acaba de nacer.