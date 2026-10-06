Chau a un prócer de la cartelería porteña: el insólito motivo por el que quieren rebautizar una terminal del Subte B

El nombre de una de las estaciones de subte más transitadas del transporte público de la ciudad de Buenos Aires estuvo en debate en la Legislatura de la Ciudad. Un proyecto presentado por segunda vez propone cambiar la denominación de la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B con el argumento de que debería hacer referencia al lugar donde está, que es Villa Urquiza.

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La iniciativa pertenece a la legisladora Sandra Mónica Rey, quien sostiene que los nombres de las estaciones tendrían que tener una relación geográfica con el entorno y funcionar como una herramienta de orientación para los pasajeros. El proyecto no propone simplemente reemplazar un nombre histórico por otro, sino revisar el criterio utilizado para denominar la cabecera de la línea B.

La estación tiene actualmente una particularidad, que es que reúne en su denominación a Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza, dos figuras centrales de la historia argentina, quienes fueron adversarios y se enfrentaron en la batalla de Caseros.

El argumento detrás del cambio de nombre

Según Infobae, la propuesta parte de un criterio esencialmente geográfico. La idea es que las estaciones tengan un nombre asociado con una calle, una plaza, un barrio u otro punto reconocible de la zona, que le permita a los pasajeros identificar con mayor facilidad dónde están.

En esa línea, el proyecto busca modificar una denominación que no hace referencia directa a un espacio concreto ubicado en las inmediaciones de la estación. La discusión vuelve a poner en debate el vínculo entre la nomenclatura urbana y la memoria histórica, ya que los nombres que aparecen en calles y plazas también representan decisiones sobre qué figuras permanecen presentes en el espacio público.

La autora de la iniciativa aclaró que no se pretende “borrar” a Rosas de la historia ni del espacio público, sino que el planteo apunta a modificar específicamente el nombre de la estación a partir de un criterio de ubicación.

El antecedente que no prosperó

No es la primera vez que se intenta cambiar la denominación de la cabecera. En el 2024 ya se había presentado una propuesta para reemplazar “Juan Manuel de Rosas” por “Monroe”, en referencia a la avenida cercana a la estación.

Aquella iniciativa no avanzó, principalemente por la elección de una figura extranjera: James Monroe fue presidente de Estados Unidos y su nombre está asociado a la denominada Doctrina Monroe.

La nueva presentación cambia el enfoque, ya que en lugar de proponer el nombre de otra figura histórica, busca que la próxima denominación tenga relación directa con Villa Urquiza.