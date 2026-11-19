El regreso de Don Omar a los escenarios argentinos ya tiene coordenadas confirmadas. El músico puertorriqueño se presentará el próximo 23 de octubre de 2027 en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, en el marco de su gira internacional "The Last King World Tour". Tras varios años de ausencia en los escenarios locales, el tour marcará su reencuentro con el público latinoamericano, a través de un itinerario que abarca 18 conciertos en 13 países de Sudamérica, Centroamérica y México, entre octubre y noviembre de 2027. La convocatoria previa refleja la dimensión de la expectativa: más de dos millones de personas ya se registraron para acceder a la venta anticipada, consolidando esta gira como uno de los eventos principales del calendario musical del próximo año.

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Entradas para "The Last King World Tour"

La preventa oficial de localidades comienza este jueves 19 de noviembre a las 10:00 horas. Para adquirir los tickets, los usuarios que completaron el registro previo deben ingresar a través del sitio web oficial del artista Don Omar, plataforma que redirige a la ticketera oficial habilitada para el mercado argentino: All Access y detalla las condiciones de acceso.

La producción ya hizo público el listado de precios y las localidades para la fecha en Vélez. El rango de precios parte desde los 95.000 pesos, hasta la experiencia VIP de 1.000.000 de pesos. La ubicación de espacios incluye seis diferentes opciones de compra, y por tratarse de una compra digital, se debe sumar un cargo adicional de la tiquetera a los valores.

Don Omar estará en Buenos Aires con su gira "The Last King". (Crédito de imagen: Dale Play)

Precios de localidades para Don Omar. (Crédito de imagen: Dale Play)

El legado de un referente del reguetón: Don Omar

Considerado una de las figuras fundamentales en la expansión global de la música urbana desde principios de los años 2000, William Omar Landrón Rivera, su nombre real, construyó un repertorio que definió el sonido del género con canciones como "Danza Kuduro", "Dale Don Dale", "Pobre Diabla" y "Salió el Sol".

Su regreso a los escenarios representa una celebración de esa trayectoria tras superar algunos problemas de salud y anunciar una renovación artística. Además de repasar los clásicos que marcaron su carrera, "The Last King World Tour" funciona como el escenario para presentar sus lanzamientos discográficos más recientes y adelantos de nueva música, combinando el material que lo posicionó en la industria con las producciones de su etapa actual.