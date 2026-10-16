Entradas para Desakta2 en Buenos Aires 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Desakta2 celebrará sus 5 años en el Movistar Arena en diciembre para cerrar un año lleno de éxitos. Se trata de una oportunidad para disfrutar de lo mejor de la banda cordobesa con su clásica fusión de cuarteto, cumbia y folclore urbano.

{{{htmlAmp}}}

Desakta2 se presenta en Movistar Arena: la fecha confirmada

Desakta2 se presenta el próximo 7 de diciembre en el Movistar Arena. Se trata de la segunda vez que se presentarán en el estadio porteño, tras el show que brindaron el pasado agosto donde durante más de dos horas ofrecieron lo mejor de la música junto a otros artistas destacados como Ulises Bueno, Hernán de Mala Fama, Luck Ra, Nahuel Pennisi y Diego Granadé (La Konga), entre muchos otros.

Desakta2 tocará el próximo 7 de diciembre para celebrar sus 5 años

Ahora, Joaquín Martín y Fernando Olmedo prometen darle voz a una nueva fiesta cuartetera con lo mejor de su música y un repaso por las grandes colaboraciones que han hecho. La segunda vuelta en el Movistar promete puro baile para celebrar lo que promete ser un largo y exitoso camino.

Desakta2 tuvo su debut artístico en octubre del 2021 en Rosario Chateau (Córdoba) y desde ese momento comenzó a presentarse en diferentes boliches y festivales del interior de la provincia y el país con una amplia convocatoria. Lograron subirse a escenarios de destacados festivales como Cosquín Cuarteto, Festival de Peñas de Villa, Festival de Jesús María y los eventos más importantes del país.

Cómo comprar las entradas para Desakta2 en el Movistar: cuánto salen

Las entradas están disponibles en la página oficial del Movistar Arena, pero la venta se realiza en dos etapas:

Preventa : exclusiva para clientes de BBVA está habilitada desde el jueves 15 de octubre, hasta la venta general.

: exclusiva para clientes de BBVA está habilitada desde el jueves 15 de octubre, hasta la venta general. Venta general: se habilitará el viernes 16 de octubre a las 16 hs, es con todos los medios de pago y los clientes de BBVA pueden disfrutar de hasta 6 cuotas sin interés.

Los precios de las entradas varían de acuerdo a la ubicación, pero comienzan en los $55.000 y alcanzan hasta los $90.000.