Entradas para Ricardo Montaner en el Movistar Arena 2027: precios y fecha de cuándo toca

Tras agotar seis shows a comienzos de 2026 en el país, Ricardo Montaner vuelve al Movistar Arena de Buenos Aires con su tour mundial El Último Regreso: Una vuelta más para que seas feliz. Además, el artista se presentará en Mendoza y en Mar del Plata.

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Cuándo toca Ricardo Montaner en Buenos Aires: la fecha confirmada del Movistar Arena

El cantante argentino-venezolano volverá a presentarse en el escenario del Movistar Arena el 24 de marzo de 2027 a las 21 hs. La gira mundial que agostó seis fechas en el país ofrecerá "una vuelta más" para que las fans disfruten de canciones que ya se volvieron clásicos para varias generaciones, como “Me Va A Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima Del Cielo”, “Castillo Azul”, así como también sus más recientes éxitos: “Para que seas feliz”, “Si tuviera que elegir” y “El último regreso”.

Ricardo Montaner tocará en Buenos Aires el próximo 24 de marzo

La gira, además, acumula 47 conciertos agotados en todo el mundo con miles de espectadores en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Solo en México, Montaner consiguió 11 sold out consecutivos.

Ahora, Montaner llega para presentarle a su público la nueva canción “Para Que Seas Feliz”, que ya alcanzó el #1 en tres charts de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz. La canción también llegó a ser la primera en Argentina, Chile, México y Perú.

Se espera que en las próximas semanas el cantante anuncie nuevas fechas que llevarán a que su tour supere los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndolo en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de su carrera.

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