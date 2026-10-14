Nuevas entradas para Andrés Calamaro en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

Andrés Calamaro sumó un nuevo recital en Buenos Aires para cerrar un año de gran convocatoria. El músico se presentará el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, en lo que será la última función de su serie de conciertos en el estadio porteño. La decisión llegó después de una seguidilla de fechas agotadas y ante la demanda de sus seguidores.

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Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena, con venta general desde el miércoles 14 de octubre a las 16. Además, quienes paguen con tarjeta de crédito Banco Macro Visa podrán acceder a seis cuotas sin interés durante el período de venta.

Entradas para Andrés Calamaro en el Movistar Arena 2026: cuándo salen a la venta

La venta general para el recital de Andrés Calamaro del 23 de noviembre comenzará el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 16 . Los tickets se podrán comprar a través de la página oficial del Movistar Arena y estarán disponibles con todos los medios de pago habilitados.

. Los tickets se podrán comprar a través de la página oficial del Movistar Arena y estarán disponibles con todos los medios de pago habilitados. Por el momento, la información difundida para anunciar esta nueva función no especifica los precios de las entradas. Los valores y las ubicaciones disponibles deberán consultarse directamente en la plataforma oficial al momento de la compra.

El sitio contempla un beneficio para quienes utilicen tarjeta de crédito Banco Macro Visa: seis cuotas sin interés durante todo el período de venta.

Cuándo toca Andrés Calamaro en Buenos Aires y qué fechas agotó

El recital será el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. La presentación marcará el cierre de la serie de conciertos del artista en ese escenario durante el año.

Antes de anunciar esta nueva función, Calamaro había agotado entradas para sus presentaciones del 26 y 27 de mayo, el 3 y el 8 de junio, y el 20 y el 30 de octubre. La producción presentó el nuevo recital como una décima y última función en el estadio.

Andrés Calamaro.

La seguidilla de fechas agotadas refleja la convocatoria que mantiene el músico, con un repertorio que atraviesa distintas etapas del rock argentino y canciones que se convirtieron en clásicos para varias generaciones.

Cómo es la gira Como Cantor de Andrés Calamaro

La gira actual de Calamaro se titula Como Cantor, una referencia a una de las citas más reconocidas del Martín Fierro. El concepto acompaña una propuesta centrada en la voz, las canciones y el vínculo con el público.

Durante el espectáculo, el músico repasa temas fundamentales de su trayectoria junto a una banda en vivo. La gira también lo llevó por distintos puntos de Argentina y de otros países de la región, después de una intensa actividad internacional durante 2025.

En ese recorrido, Calamaro continúa poniendo en primer plano un repertorio que forma parte de la historia del rock en español. El show del 23 de noviembre será la última oportunidad del año para verlo en el Movistar Arena de Buenos Aires.