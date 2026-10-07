La familia de Piero de Benedictis, el cantautor de 81 años que murió este miércoles 7 de octubre, publicó un sentido comunicado en sus redes sociales para despedir al artista, que permanecía internado en el Hospital Italiano. "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años", arranca el comunicado.

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Fanáticos de todo el mundo lo despidieron y recordaron su trayectoria e historia de vida. Además de ser recordado como un referente del folklore y el rock nacional, fue autor de la canción de protesta y logró atravesar varias luchas populares, incluso durante la última dictadura cívico-militar que lo llevó al exilio en Europa.

La emotiva despedida de la familia de Piero de Benedictis: "su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros"

La familia expresó que "su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando".

"Su familia y amigos agradecemos los saludos. ​Buen viaje, querido Piero", concluye el comunicado de la familia, que eligió acompañarlo con una foto reciente del cantante.

¿Quién fue Piero de Benedictis y cómo nació su pasión por la música?

Piero Antonio Franco De Benedictis​ nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Apulia (Italia) y emigró con su familia a la Argentina cuando tenía tres años. En varias entrevistas contaba que su vocación despertó a temprana edad cuando vio a un compañero de la escuela primaria tocar una guitarra y le generó curiosidad por el instrumento. Acostumbrado de chico a la música, logró sacar la melodía en una tarde y su destino terminó sellado.

Construyó su trayectoria artística profundamente ligada a las causas populares, destacando canciones emblemáticas como Mi viejo -un verdadero himno a la memoria afectiva y familiar-, Para pueblo lo que es del pueblo, Coplas de mi país y Que se vayan ellos lo consolidaron como una voz referente frente a las injusticias y la represión militar.

Músico de protesta y persecución: la huida a Europa que le salvó la vida

Durante la última dictadura cívico-militar debió exiliarse. Según relató en una entrevista que dio en 2017 para El Tiempo, debió irse de la Argentina al verse perseguido por el contenido de sus canciones. "Mi hermana salía con el hijo del comisario de la policía federal. Un día mi cuñado encuentra mi nombre en una lista que estaba en la comisaría y le dice a mi hermana que me tengo que ir esa misma noche antes de que me chupe la policía", había recordado.