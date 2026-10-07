Duelo en la cultura popular: murió Piero, la voz comprometida que marcó a generaciones

El cantautor Piero De Benedictis falleció este 7 de octubre a los 81 años, dejando un vacío irreparable en la música popular argentina y latinoamericana. Referente indiscutido de la canción protesta, el folklore y el rock nacional, su obra atravesó décadas de lucha popular, compromiso social y memoria colectiva.

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Nacido en Italia y radicado desde niño en la Argentina, Piero construyó una trayectoria artística profundamente ligada a las causas populares. Canciones emblemáticas como Mi viejo -un verdadero himno a la memoria afectiva y familiar-, Para pueblo lo que es del pueblo, Coplas de mi país y Que se vayan ellos lo consolidaron como una voz referente frente a las injusticias y la represión militar. Durante la última dictadura genocida debió exiliarse, transformando la distancia en una trinchera de resistencia cultural.

Con el regreso de la democracia, sostuvo intacto su militante compromiso con los derechos humanos y las causas sociales en toda la región. Tras conocerse la noticia, figuras del ámbito político, cultural y de los organismos de derechos humanos expresaron su profundo dolor y destacaron el inmenso legado de un artista entrañable, que supo ponerle letra y voz al sentir del pueblo argentino.

El comunicado oficial de la familia