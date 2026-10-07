Dolor en el folklore: murió una figura emblemática de la cultura cuyana.

El folklore argentino atraviesa horas de tristeza por la muerte de Rafael Ricardo “Golondrina” Ruiz, reconocido artista mendocino que falleció a los 78 años. Su partida representa una pérdida para la cultura cuyana, a la que dedicó gran parte de su vida a través de la música, la escritura y el trabajo de preservación de las tradiciones populares.

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La noticia fue confirmada por el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien despidió al artista a través de sus redes sociales y destacó su aporte a la identidad cultural de la provincia. “La cultura está de luto”, expresó el funcionario, antes de cerrar su mensaje con una frase que reflejó el afecto de quienes compartieron su camino: “¡Hasta siempre, Golo!”.

Quién era Golondrina Ruiz y por qué dejó una marca en el folklore

Nacido en Tunuyán en 1947, Rafael Ricardo Ruiz desarrolló una carrera artística que abarcó la poesía, la música, la escritura, la actuación y la investigación de las costumbres populares. Su trabajo estuvo atravesado por el interés en las raíces rurales y las historias de las comunidades que forman parte de la identidad argentina.

Una de las experiencias que definieron su recorrido ocurrió entre 1976 y 1982, cuando emprendió un viaje a caballo por 14 provincias argentinas, acompañado por su guitarra. Durante esa travesía conoció distintas comunidades, se acercó a sus tradiciones y reunió vivencias que más tarde nutrieron su producción artística y literaria.

Rafael Ricardo Ruiz desarrolló una carrera artística que abarcó la poesía, la música, la escritura, la actuación y la investigación de las costumbres populares.

Su vínculo con la Fiesta Nacional de la Vendimia fue otro de los capítulos centrales de su trayectoria. En 2003 escribió el guion de la celebración y, dos años después, asumió la dirección general del espectáculo. En 2020 volvió a ocupar ese lugar con Sinfonía azul para el vino nuevo, una puesta que convocó a más de mil artistas.

A pesar de su extensa trayectoria, Ruiz continuaba activo en el ámbito cultural. El pasado jueves 1 de octubre presentó su libro El yantar de los cantares en la Feria del Libro de Mendoza, una obra inspirada en las experiencias y los recuerdos de sus viajes por el país.

Además, su compromiso con la Vendimia seguía vigente, la propuesta El alma de esta tierra, realizada junto a Gaspar Tello, había quedado entre las cuatro finalistas para la edición 2027 de la fiesta provincial. Su fallecimiento llegó, así, cuando todavía tenía proyectos vinculados con el escenario que marcó buena parte de su vida.