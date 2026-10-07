Murió Piero: cuál es la canción que dice “Para el pueblo lo que es del pueblo” y se convirtió en un himno

Murió a los 81 años Piero De Benedictis. La información la confirmó una fuente cercana, que expresó que el cantautor se encontraba "muy grave". Piero dejó una extensa trayectoria dentro de la música argentina, pero hay una canción que quedó especialmente asociada a su nombre y que atravesó distintas generaciones: Para el pueblo lo que es del pueblo. Con una letra de fuerte contenido social y político, el tema se convirtió en uno de los himnos de la canción de protesta y todavía hoy forma parte del repertorio más recordado del cantautor.
La canción fue compuesta por Piero y José Tcherkaski durante los primeros años de la década del 70, en un contexto marcado por la inestabilidad política y los gobiernos militares. Sin embargo, la censura no fue un impedimento para la composición de este tema que deja al descubierto distintas demandas sociales y que cuestiona la relación entre el poder y el pueblo, con una frase que terminó convirtiéndose en su sello: "Para el pueblo lo que es del pueblo".
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La historia de "Para el pueblo lo que es del pueblo"
El tema quedó registrado en vivo en el Auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de Buenos Aires y formó parte del disco homónimo de Piero. El álbum fue publicado en 1974 y reunió canciones vinculadas con las preocupaciones sociales y políticas de aquella época.
Con el paso de los años, Para el pueblo lo que es del pueblo trascendió lo musical y terminó convirtiéndose en consigna popular, llegando incluso a cantarse en canchas de fútbol y ser utilizada en campañas políticas de diferentes países de América Latina.
La obra de Piero fue censurada y el músico permaneció exiliado durante los oscuros años que inauguró el golpe del '76. Finalmente, con la vuelta a la democracia, el disco Para el pueblo lo que es del pueblo volvió a editarse en 1983. Más de cinco décadas después de su creación, la canción sigue pisando fuerte en el contexto de la Argentina de hoy.
Letra de "Para el pueblo lo que es del pueblo"
Libertad era un asunto
Mal manejado por tres
Libertad era almirante
General o brigadier
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Comer bien era muy raro
Comer poco era normal
Comer era subversivo
Para el señor militar
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Era un acto de violencia
La alegría popular
El pueblo tiene paciencia
Dijo un señor general
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Estudiar era pecado
Clandestino era saber
Porque cuando el pueblo sabe
No lo engaña un brigadier
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Prohibiremos la esperanza
Y prohibido está nacer
"No será mucho, almirante"
"Faltaba más, coronel"
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Y al país lo remataron
Y lo remataron mal
Lo partieron en pedazos
Yo ahora hay que volverlo a armar
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Y ahora el pueblo está en la calle
A cuidar y a defender
Esta patria que ganamos
Liberada debe ser
Para el pueblo lo que es del pueblo
Porque el pueblo se lo ganó
Para el pueblo lo que es del pueblo
Para el pueblo liberación
Liberación, liberación, liberación, liberación