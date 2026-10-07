Murió Piero: cuál es la canción que dice “Para el pueblo lo que es del pueblo” y se convirtió en un himno.

Murió a los 81 años Piero De Benedictis​. La información la confirmó una fuente cercana, que expresó que el cantautor se encontraba "muy grave". Piero dejó una extensa trayectoria dentro de la música argentina, pero hay una canción que quedó especialmente asociada a su nombre y que atravesó distintas generaciones: Para el pueblo lo que es del pueblo. Con una letra de fuerte contenido social y político, el tema se convirtió en uno de los himnos de la canción de protesta y todavía hoy forma parte del repertorio más recordado del cantautor.

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La canción fue compuesta por Piero y José Tcherkaski durante los primeros años de la década del 70, en un contexto marcado por la inestabilidad política y los gobiernos militares. Sin embargo, la censura no fue un impedimento para la composición de este tema que deja al descubierto distintas demandas sociales y que cuestiona la relación entre el poder y el pueblo, con una frase que terminó convirtiéndose en su sello: "Para el pueblo lo que es del pueblo".

El cantautor murió a los 81 años.

La historia de "Para el pueblo lo que es del pueblo"

El tema quedó registrado en vivo en el Auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de Buenos Aires y formó parte del disco homónimo de Piero. El álbum fue publicado en 1974 y reunió canciones vinculadas con las preocupaciones sociales y políticas de aquella época.

Con el paso de los años, Para el pueblo lo que es del pueblo trascendió lo musical y terminó convirtiéndose en consigna popular, llegando incluso a cantarse en canchas de fútbol y ser utilizada en campañas políticas de diferentes países de América Latina.

La obra de Piero fue censurada y el músico permaneció exiliado durante los oscuros años que inauguró el golpe del '76. Finalmente, con la vuelta a la democracia, el disco Para el pueblo lo que es del pueblo volvió a editarse en 1983. Más de cinco décadas después de su creación, la canción sigue pisando fuerte en el contexto de la Argentina de hoy.

Letra de "Para el pueblo lo que es del pueblo"

Libertad era un asunto



Mal manejado por tres



Libertad era almirante



General o brigadier

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Comer bien era muy raro



Comer poco era normal



Comer era subversivo



Para el señor militar

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Era un acto de violencia



La alegría popular



El pueblo tiene paciencia



Dijo un señor general

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Estudiar era pecado



Clandestino era saber



Porque cuando el pueblo sabe



No lo engaña un brigadier

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Prohibiremos la esperanza



Y prohibido está nacer



"No será mucho, almirante"



"Faltaba más, coronel"

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Y al país lo remataron



Y lo remataron mal



Lo partieron en pedazos



Yo ahora hay que volverlo a armar

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Y ahora el pueblo está en la calle



A cuidar y a defender



Esta patria que ganamos



Liberada debe ser

Para el pueblo lo que es del pueblo



Porque el pueblo se lo ganó



Para el pueblo lo que es del pueblo



Para el pueblo liberación

Liberación, liberación, liberación, liberación