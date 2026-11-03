Emoción por el legado vivo de Los Manseros Santiagueños: "El folklore está dentro mío"

En el universo del folklore argentino, pocos nombres evocan tanta devoción y arraigo como Los Manseros Santiagueños. Considerados verdaderos próceres de la música nacional y comparados popularmente con la mística de los "Rolling Stones" por la devoción incondicional de su público, el histórico conjunto continúa marcando el pulso de la cultura popular. Flor Paz, la hija de Onofre, profundizó en lo que significa la herencia familiar y el peso de llevar ese apellido.

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Durante una visita de al programa Se siente Argentina, emitido por Canal Siete (exTV Pública), la joven artista reflexionó sobre sus primeros pasos y el valor de mantener encendida la llama de la raíz santiagueña. "El folklore está dentro mío, está en mi sangre, está en mi familia, y no es una carga, no es un peso, todo lo contrario", expresó con total sinceridad sobre la naturalidad con la que abraza su identidad musical.

En la misma línea, consultada sobre la responsabilidad de seguir una estirpe tan emblemática dentro del mapa folklórico, la solista expuso su visión sobre la madurez artística y la vivencia personal del legado: "Uno va, sigue haciendo, no es muy consciente de eso, pero ahora que estoy un poquito más grande sí me detengo a mirar y me tomo más con calma todo. Hago cosas que tengo realmente ganas de hacer, no me presiono con que estoy disfrutándolo, porque creo que hay cosas que ya vienen con uno". "Por más que haga algo medio fusionado, el folklore está dentro mío", completó.

La presentación de Flor Paz en el ciclo televisivo ratificó el excelente momento que atraviesa el género, donde las nuevas expresiones dialogan de forma orgánica con los pilares tradicionales. A lo largo de la emisión, del programa que conduce "Coqui" Ramirez, la cantautora repasó momentos cumbres de su carrera, como su consagración en los Premios Gardel en la categoría de mejor álbum de folklore alternativo por su disco 89, un trabajo conceptual grabado junto a la histórica familia Saavedra en Santiago del Estero que fusiona la picardía de la chacarera con arreglos contemporáneos.

La emoción del videoclip en Santiago del Estero

Al interpretar "Mi nueva primavera", una obra creada por su padre, la cantante recordó los orígenes de esa pieza dentro del seno del hogar: "Estas canciones que yo canté hoy (...) son las que me acompañan a mí de toda la vida. Esto se cantaba en mi casa entonces te quedan hermosos". En ese marco, agregó sobre el modo de integrar el cancionero tradicional en sus presentaciones públicas: "Yo lo hago en todos mis shows los hago y cuando voy sacando un disco nuevo voy mechando repertorio del disco pero este repertorio siempre está fijo porque la gente de los festivales le encanta escucharlo y bailan chamamé pegaditos".

Los Manseros Santiagueños y su vigencia intacta: el sentido homenaje de Flor Paz.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando repasó su videoclip grabado en Santiago del Estero junto a la reconocida familia Saavedra, donde mostraron imágenes del rodaje sobre tierra norteña: "Tuve con el nudo así de la emoción todo el video como con ganas de llorar de no sé... me ponía a pensar que... por pensar que es el lugar donde nació mi viejo, donde nacieron mis abuelos. Estar filmando en Santiago, la familia Saavedra que tiene una mística enorme".

Finalmente, Flor Paz confirmó su participación en los grandes festivales de la temporada de verano, anunciando su esperada vuelta al escenario del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde dirá presente el próximo 11 de enero, compartiendo una noche imperdible junto a figuras como Cristian Herrera, Lautarito Rojas y Ulises Bueno, consolidando una propuesta variada que promete entusiasmar tanto a los puristas del género como a las nuevas audiencias.