Celebrando tres décadas ininterrumpidas de camino con la música popular, Soledad Pastorutti continúa expandiendo su ambiciosa gira federal "30 Pueblos". En esta ocasión, la artista de Arequito estrenó «Enamorada de tu sol», el capítulo audiovisual número 24 de la serie documental, dedicado íntegramente a la provincia de San Juan.

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El material, que ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y en la plataforma web de la iniciativa, documenta su paso por el departamento de Jáchal y rinde tributo a los pilares fundamentales del folklore nacional gestados en suelo cuyano. "San Juan, ¡nos volvimos a encontrar! Volver a Jáchal en una siesta de invierno, apenas entibiados por tu magnífico sol, es volver a descubrirte entre tu gente sencilla… momentos invaluables de mi camino. Música, algo rico para comer y muchos abrazos vuelven a confirmar que sos una provincia muy fiel conmigo desde que comencé. Aquí estoy, agradeciéndote por estos 30 años de amistad y camino compartido… ¡Viva San Juan!", experesó la cantante de Arequito.

El paso de la intérprete por tierras sanjuaninas tuvo como uno de sus momentos más significativos la visita al histórico paraje de Huaco, considerado un verdadero kilómetro cero de la identidad tradicional argentina. En su bitácora de viaje, la cantante reflexionó sobre la importancia de este enclave cultural.

"Llegué a uno de los kilómetros cero de nuestro folklore: Huaco, solar natal de Buenaventura Luna, un pionero de nuestra cultura. Poeta, periodista e investigador, dejó listas las bases para una cultura que aún seguimos compartiendo", expresó la Sole. Allí recorrió los escenarios que inspiraron al célebre creador y visitó su sitio de descanso, destacando la conexión entre el paisaje de cerros, la sencillez de los habitantes y la poesía que pervive en el aire.

Emoción por Soledad Pastorutti y su paso por San Juan para el documental "30 Pueblos".

Música, gastronomía y encuentros de Soledad Pastorutti con artistas locales

La producción audiovisual refleja también la calidez del recibimiento popular y los momentos de guitarreada compartidos con referentes de la escena musical sanjuanina. Durante su estadía, la folklorista visitó el anfiteatro donde cada año se enciende el tradicional Fogón de los Arrieros en la Fiesta Nacional de la Tradición, además de reunirse con artistas como Giselle Aldeco, los hermanos Illanes y el productor Hugo De Bernardo.

Entre mates, vinos regionales y platos típicos como las semitas, los pastelitos y la punta de espalda, el material gráfico rescata la memoria afectiva de la provincia, incluyendo menciones especiales a figuras entrañables de la cultura local como la recordada cantante Claudia Pirán y la devoción por la Difunta Correa. Con este lanzamiento, Soledad consolida un puente de gratitud hacia el público sanjuanino que la acompaña desde los inicios de su carrera artística.