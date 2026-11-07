Impacto por lo que reveló Soledad Pastorutti sobre una charla con Lionel Messi: "Casi me muero"

A pocas semanas de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche en la que Lionel Messi se despidió de la Selección argentina en el estadio Monumental, Soledad Pastorutti compartió los pormenores del vínculo y el diálogo que mantuvo con el capitán albiceleste. La cantante interpretó su clásico tema "Brindis", una canción que se consolidó como la banda de sonido de aquel inolvidable adiós.

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El vínculo entre la artista y el futbolista comenzó a gestarse tras un partido del Inter Miami, cuando intentaron saludarse personalmente. “Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela (Roccuzzo) ni con Leo”, comentó la cantante al aclarar con humor que no mantiene una relación de amistad con la familia.

Ante esa situación, Messi les dejó abierta una invitación: “Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento los invitamos”. Si bien la práctica debió suspenderse debido a una tormenta eléctrica imprevista, la charla finalmente se concretó y dejó una grata sorpresa.

“Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música”, recordó Soledad sobre las palabras del capitán en una entrevista radial. Lejos de imaginarse la magnitud del anuncio, confesó lo que sintió al enterarse: “Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero”.

Aquel cruce desembocó posteriormente en la interpretación en vivo en el Monumental, un hecho que rememoró con orgullo al señalar la similitud con el homenaje que le rindió a Diego Maradona dos décadas atrás.

Soledad Pastorutti reveló detalles de su charla con Lionel Messi antes de cantar en su despedida de la Selección Argentina.

La emoción de La Sole por el gesto de Messi

Para la referente de la música popular, formar parte de un acontecimiento de semejante magnitud trascendió lo netamente profesional. “Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero”, enfatizó.

Asimismo, destacó la figura del delantero más allá de los flashes: “A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso”, concluyó, ratificando su orgullo por haberse convertido, a través de sus canciones, en la banda sonora de los grandes hitos de la historia deportiva del país.

“Que me haya tocado cantarle esta canción en un momento tan sensible para todos nosotros también, porque el argentino se sensibiliza mucho con el fútbol...”, expresó y vinculó esa vivencia con su identidad artística: “Es lo mejor que le puede pasar a una artista popular: ser parte con su música de estas historias”.