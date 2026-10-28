Una importante cadena de supermercados mayorista cerró su surcursal en plena crisis de Milei y dejó a 18 trabajadores en la calle

En medio de la crisis económica que golpea al país, el mayorista Cabral de San Juan cerró su sucursal de la capital, sobre calle Nuche antes de Urquiza, y dejó a 18 trabajadores en la calle. Según el Sindicato Empleados de Comercio (SEC), los despidos se hicieron sin reubicar a nadie en otros locales y sin pagar las indemnizaciones completas.

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Entre los despedidos hay personal de maestranza, cajeros y repositores, todos con unos cuatro años de antigüedad. Según contó a Diario Huarpe Mirna Moral, dirigente del SEC, los telegramas no mencionaban ninguna causal legal formal. Sin embargo, la empresa argumentó de palabra dificultades económicas y se amparó en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para intentar abonar solo la mitad de las indemnizaciones.

Según el gremio, la firma ya arrastraba problemas. “Debían aguinaldos, tenían retrasos en los sueldos y la AFIP/ARCA les había embargado las cuentas por no depositar los aportes y contribuciones retenidos a los empleados”, afirmó Moral.

Cerca de 150 trabajadores afectados en el comercio sanjuanino

El de Cabral no es el único caso. La cadena Vea, de Cencosud, cerró una sucursal y dejó 12 despidos sin reubicación. En el microcentro, sobre calle Laprida, también cerraron locales de Nico Calzados y Huma, aunque en esos casos el personal fue reubicado.

En total, el SEC contabiliza en lo que va de 2026 alrededor de 70 despidos y 50 retiros voluntarios, a los que se suman los 30 puestos perdidos en Cabral y Vea: cerca de 150 trabajadores afectados. El impacto más fuerte, según Moral, se da en alimentos y supermercados, porque “la gente ya no compra igual”.

El gremio también advierte por los salarios. Según Moral, un empleado de comercio cobra en promedio unos $1.300.000. “Si se dice que para no ser pobre se necesitan $1.700.000 y para que una familia funcione se precisan $2.400.000, ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores de comercio somos pobres”, planteó.