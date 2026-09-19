Emoción en folklore por lo que reveló Kike Teruel sobre Rubén Rada y Los Nocheros: "Dos canciones"

El popular cantante Kike Teruel expresó su profundo pesar y compartió sus recuerdos ante la partida del querido artista uruguayo Rubén "Negro" Rada. Conmovido por la noticia, destacó la filosofía de vida y muerte del maestro, asegurando: "Yo quiero morir como él, feliz". Además, reveló que Los Nocheros recibieron dos canciones de su autoría y nunca las pudieron grabar.

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Teruel se mostró movilizado por la pérdida de Rada y reflexionó sobre su partida durante una entrevista televisiva. "Tengo mi forma de pensar con respecto a la muerte y sobre todo con respecto a las personas como él, que son gente que continúa viniendo de otra vida que haya vivido de manera hermosa y él continuó viviendo así", expresó.

En este sentido, recordó que el propio Rada ya había dejado en claro cómo quería ser despedido: "Ya marcando de que cuando muera que no quería llanto ni pena y que porque esta vida está para vivirla y la muerte es parte de eso".



Durante la charla, Teruel rememoró un momento clave en la historia de Los Nocheros, ocurrido hace 21 años cuando Jorge Rojas se fue de la banda e ingresó Álvaro Teruel. En ese quiebre tan importante, Rubén Rada fue uno de los primeros en enviarles dos canciones para apoyarlos.

"Por razones de compañía y de más no grabamos, pero él nos mandó dos canciones y me dijo que era un momento lindo para nosotros, para cambiar y eso", relató Kike, quien hoy se lamenta por aquella decisión: "Hoy te diría qué pena que no la grabamos, pero bueno, en ese momento teníamos como 20 canciones que había que elegir con la compañía".

Aquella comunicación telefónica por las canciones fue la última vez que hablaron personalmente. A lo largo de sus carreras, ambos artistas compartieron la misma compañía discográfica (EMI), además de diversos eventos, escenarios y una gran cantidad de festivales. Uno de sus encuentros más recordados se dio en el programa televisivo La Peña de Morfi.

"Un tipo distendido" y sin exigencias de divo

Al definir la personalidad de Rada, Teruel lo describió como una persona sumamente cálida y alejada de las exigencias habituales de otros colegas de la industria. "Todos lo vamos a recordar así porque él fue así. El que lo ha cruzado al Negro sabe que era así. Tipo distendido. ¿Viste que hay artistas que llegan, joden para entrar rápido, que exigen horarios, que exigen esto, lo otro? Él nunca, él iba a cantar y disfrutaba la música", remarcó.

Asimismo, el exnochero destacó el compromiso social y la honestidad del estandarte de la música uruguaya: "Tenía una mirada política también muy social, no socialista, muy social y muy igualitaria. Iba al frente, me encantaba él porque decía las cosas con mucha naturalidad, con mucho respeto, pero te la mandaba siempre sin asco".

Finalmente, Teruel agradeció la oportunidad de homenajearlo públicamente en un ciclo de Net TV conducido por Fernando Mancini: "Permitirme expresar sobre alguien que compartimos dentro de toda nuestra vida poco, pero muy lindo siempre lo vamos a recordar con sus canciones".