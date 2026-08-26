Murió Rubén Rada: las reacciones y las despedidas al legendario artista

La muerte de Rubén "Negro" Rada este miércoles 26 de agosto a los 83 años sacudió con fuerza el mundo de la cultura, el espectáculo, el deporte y la política. Grandes referentes de los más variados ámbitos despidieron al legendario artista uruguayo, influencia y faro tanto en Uruguay como en Argentina, Latinoamérica y el mundo en general.

La despedida de los famosos a Rubén Rada

El posteo que hizo la familia de Rubén Rada en Instagram, rápidamente comenzó a llenarse de tristes despedidas a uno de los músicos más originales y queridos de la historia uruguaya. Dante Spinetta optó por mostrar su agradecimiento con un mensaje de "Gracias por tanto Negro querido!", mientras que Leandro Lopatín, guitarrista de Turf, lo despidió con un "VIVA RADA".

Nito Mestre, histórico compañero de Charly García en Sui Generis, compartió "Un enorme abrazo para toda la familia. Como lo vamos a extrañar💔



Tremenda tristeza!".