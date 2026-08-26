Emoción en el folklore: el increíble pino que nació el mismo día que José Larralde

El pino no es un árbol más: su sombra generosa y su perfume característico logran transformar cualquier patio en un espacio fresco y agradable durante todo el año. Esta especie, además de ser resistente a diversas condiciones climáticas, crece rápido y mantiene su color verde incluso en invierno, aportando vida constante al entorno.

Pero lo que hace especial a un pino en particular es su vínculo con José Larralde, una de las figuras más emblemáticas del folklore argentino. El cantante, nacido un 22 de octubre de 1937 en una chacra rural bonaerense, tiene plantado un pino en el patio de su casa que fue sembrado el mismo día que él vino al mundo y que aún permanece en pie.

Adrián Maggi, reconocido artista de folklore, compartió en sus redes sociales imágenes de su visita a Huanguelén, localidad bonaerense donde nació Larralde. En el video, mostró el camino de tierra que conduce a la chacra y el imponente pino que domina el medio del patio, simbolizando el paso del tiempo y la conexión con el origen del cantante.

Este árbol no solo embellece el lugar, sino que también es testigo de la vida multifacética de Larralde, quien además de su carrera musical, trabajó como albañil, mecánico, peón rural, tractorista y soldador. En la entrada de la casa, un cartel con la inscripción “Quinta de la Familia Saad. Lugar de encuentros familiares, de verdulera y guitarra. Cuando el canto me llega suelo decir lo que siente el que siente y quiere sentir” recuerda la esencia del artista y su legado.

El pino es uno de los árboles plantados en la casa natal de José Larralde.

La casa-quinta, ubicada en una zona alejada del casco urbano y rodeada de naturaleza, actualmente alberga una familia con perros y ovejas, manteniendo ese aire rural y tranquilo. Maggi celebró poder mostrar este rincón a sus seguidores: “Acá seguramente se bañaría José, como yo lo hacía en la pileta del molino. Que lindo poder llevarles a ustedes las imágenes donde nació el gran José Larralde”.

Qué dijo José Larralde sobre Milei: "Solos y olvidados"

Por otra parte, podemos recordar cuando el cantor se convirtió en tendencia porque volvió a dar una entrevista, en la que habló de muchos temas, entre los cuales se destacó la actualidad del gobierno de Javier Milei, sobre quien se refirió a través de un contundente análisis que causó todo tipo de reacciones.

"No entiendo nada en este momento. Creo que nadie entiende nada, ni los que se fueron, los que están o los que van a venir", expresó en diálogo con Radio Rivadavia, mostrando una clara desilusión con el gobierno de Milei. El cantautor habló en el marco del Día de la Bandera, pero aprovechó para reflexionar sobre otros tópicos, como el mundo de la política.

Al mismo tiempo, habló sobre el legado que dejaron los próceres de Argentina y consideró que están siendo olvidados por la clase política actual. "Nuestra patria es nuestra madre y si no la cuidamos entre todos, un día se va a morir como ellos, solos y olvidados", comentó de manera tajante. No solo eso, sino que también se metió en la guerra entre Rusia y Ucrania y sostuvo que "con una bomba que tiran allá, le damos de comer a medio África".